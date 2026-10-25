La “Voce del Velodromo” dopo Fiorenzuola – Rovato 2-1: “Finalmente la vittoria e finalmente si vede il vero Formato” VIDEO

25 Ottobre 2026 Andrea Crosali Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
La "Voce del Velodromo" dopo Fiorenzuola Rovato

L’editoriale in formato VIDEO a cura di Nicola Giancaterino analizza la prestazione dei rossoneri dopo la prima vittoria in campionato dei rossoneri

La partita

Fiorenzuola – Rovato 2-1: la doppietta di Formato ribalta la gara. Villa: “Felice per i ragazzi meritavano la prima vittoria” AUDIO

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