Il Nibbiano vince ancora, Virtus Verona superata 1-0 con rete di Spaviero

Il Nibbiano&Valtidone continua a sognare in vetta alla classifica. La formazione piacentina conquista l’ottava vittoria nelle prime nove giornate di campionato, superando per 1-0 la Virtus Verona grazie al gol del solito Spaviero, a segno al 15’ del primo tempo.

Una partita tutt’altro che semplice per i padroni di casa, costretti a soffrire contro una Virtus vivace e pericolosa, soprattutto sulle corsie esterne. A decidere la sfida è ancora Spaviero, che sfrutta alla perfezione il lungo rilancio di Guerci e, dopo essersi involato verso la porta, batte Dolfi portando avanti il Nibbiano.

La gara sarà ricordata anche per un episodio decisamente insolito: al 27’ del primo tempo il guardalinee Rontani è costretto a lasciare il campo per infortunio. Dopo un tentativo di sostituzione con un giovane arbitro presente in tribuna, la soluzione viene accantonata e sono due dirigenti delle rispettive squadre a prendere il posto degli assistenti arbitrali, permettendo alla partita di proseguire.

Nella ripresa la Virtus Verona spinge alla ricerca del pareggio, ma Guerci si fa trovare pronto sulle conclusioni di Rabbas e Fanini. Il Nibbiano resiste fino al fischio finale e porta a casa tre punti preziosissimi.

L’ottava vittoria in nove partite consolida il primato e alimenta il sogno della formazione piacentina, sempre più protagonista di un avvio di stagione straordinario.

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