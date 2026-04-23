In tasca lame, cacciavite, spray al peperoncino e il passaporto di un cittadino americano: 37enne denunciato

Nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, le Volanti della Questura di Piacenza, intervenute su segnalazione di una pattuglia dell’Esercito Italiano impiegata in servizio ‘Strade Sicure’ in zona stazione FF.SS., hanno fermato e denunciato un cittadino della Costa d’Avorio di 37 anni per il reato di ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.

I controlli

Nello specifico, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio espletata dalla pattuglia dell’esercito nei luoghi sensibili del centro urbano, è stato richiesto l’intervento della Volante per sottoporre a controllo e identificazione un soggetto di origini straniere che risultava sprovvisto di documenti e che con un seghetto tentava di appropriarsi di un carrello del supermercato.

Gli operatori di Polizia giunti tempestivamente sul posto, hanno notato lo straniero segnalato con al seguito due carrelli del supermercato, il cui possesso veniva giustificato genericamente, dicendo che gli erano stati dati in dotazione da una famiglia, inoltre risultava sprovvisto di qualsiasi documento valido per la sua identificazione.

La perquisizione

All’atto del controllo i Poliziotti hanno notato fuoriuscire dalla tasca dei pantaloni un cutter, fatto per cui veniva sottoposto a perquisizione personale alla ricerca di armi o oggetti atti ad offendere, rinvenendogli addosso un cutter, un cacciavite un paio di forbici, una lama di un seghetto e uno spray al peperoncino antiaggressione, inoltre venivano trovati due portafogli contenenti tessere e documenti vari, tra cui un Passaporto di un cittadino americano. Tutto il predetto materiale veniva sequestrato in quanto parte dei documenti trovati risultavano provento di furto ed in parte denunciati come smarriti.

Il soggetto veniva accompagnato in Questura per le formalità di rito, risultando clandestino sul territorio nazionale con a suo carico diversi provvedimenti di espulsione.

Lo straniero veniva denunciato per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, nonché per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’applicazione dei provvedimenti di competenza.

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