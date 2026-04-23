Il dono di Armonia all’ambulatorio di Nutrizione clinica e malattie metaboliche della Breast unit

“Esserci” non è una questione di parole, ma di ascolto e di azioni concrete. Armonia è da sempre al fianco delle donne e di chi se ne prende cura. Lo conferma anche la donazione di 4.500 euro destinata all’ambulatorio di Nutrizione clinica e malattie metaboliche della Breast unit dell’Azienda Usl di Piacenza.

Il contributo, messo a disposizione dall’associazione presieduta da Erika Caffi, consentirà l’acquisto di una strumentazione tecnologica fondamentale per la presa in carico nutrizionale delle donne operate al seno, seguite all’interno del percorso della Breast unit. Alla consegna erano presenti Dante Palli, direttore della Chirurgia senologica, e la dottoressa Jessica Rolla, responsabile dell’ambulatorio.

La somma sarà impiegata per l’acquisto di una bioimpedenziometria (BIA), uno strumento che permette di valutare in modo non invasivo la composizione corporea — massa magra, massa grassa e distribuzione dei liquidi — offrendo dati essenziali per personalizzare e monitorare nel tempo il percorso nutrizionale delle pazienti.

«Seguiamo le donne operate al seno lungo tutto il percorso della Breast unit – spiega Jessica Rolla – e sappiamo quanto la nutrizione rappresenti un elemento centrale della cura. La chemioterapia può determinare condizioni di malnutrizione, così come l’eccesso di peso costituisce un fattore di rischio per la recidiva. La bioimpedenziometria ci consente di andare oltre il semplice peso, valutando la qualità della composizione corporea: possiamo così capire se le pazienti stanno recuperando massa muscolare o se, anche in presenza di sovrappeso, esistono situazioni più complesse come l’obesità sarcopenica».

Si tratta di uno strumento sicuro, utilizzabile anche in condizioni particolari e privo di controindicazioni rilevanti, che permetterà di rendere ancora più mirato ed efficace il follow up nutrizionale. «Grazie a questa donazione – prosegue Rolla – potremo rafforzare il percorso di cura, monitorare in modo oggettivo i progressi e offrire un supporto sempre più personalizzato».

Un ringraziamento all’associazione arriva anche da Dante Palli: «Il sostegno di Armonia è un esempio concreto di come il territorio possa essere parte attiva nel percorso di cura. Donazioni come questa non rappresentano solo un aiuto materiale, ma anche un segnale di fiducia e vicinanza verso le donne e verso i professionisti che le accompagnano ogni giorno».

Parole che riflettono pienamente l’impegno dell’associazione. «Armonia è nata per essere accanto alle donne nei momenti più delicati – sottolinea la presidente Erika Caffi – e per sostenere chi se ne prende cura con professionalità e dedizione. Questa donazione è un segno concreto di attenzione verso l’Azienda Usl di Piacenza e verso un percorso che mette al centro la persona nella sua globalità».

Un gesto che unisce solidarietà e visione, rafforzando una rete di collaborazione capace di tradurre l’“esserci” in azioni che generano valore, cura e fiducia.

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