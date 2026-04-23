Tagliaferri (FdI): “La Regione finanzia le filiere agroalimentari e poi le lascia sole davanti ai costi reali”

“La Regione Emilia-Romagna investe correttamente milioni di euro in promozione, fiere, marchi di qualità, internazionalizzazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Il problema è ciò che accade dopo”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che ha presentato una risoluzione in Assemblea legislativa regionale.

“Quando aumentano fertilizzanti, carburanti agricoli, energia, logistica e materiali tecnici, l’intera filiera viene lasciata sola.”

“Non parliamo soltanto delle aziende agricole: il problema colpisce allevamento, trasformazione alimentare, logistica, stoccaggio, distribuzione e capacità competitiva sui mercati.”

Tagliaferri richiama il peso strategico di Piacenza.

“Piacenza rappresenta uno snodo fondamentale del sistema agroalimentare regionale: cereali, latte, suinicoltura, salumi, pomodoro da industria, vino e produzioni collinari.”

“Se si indebolisce il territorio piacentino si indebolisce una parte significativa dell’economia agroalimentare emiliano-romagnola.”

Poi l’affondo politico.

“La Regione spesso finanzia la vetrina ma trascura il motore produttivo che tiene in piedi quella vetrina.”

“Il Governo nazionale sta lavorando concretamente sulla tutela del Made in Italy agroalimentare. Ora la Regione faccia la propria parte sui costi reali che oggi stanno comprimendo la competitività.”

“La competitività non si difende con i convegni. Si difende aiutando chi produce.”

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