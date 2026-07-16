Il ministro Tommaso Foti: “Per la sanità piacentina 27 milioni tra Pnrr e fondi nazionali”

“Il susseguirsi di inaugurazioni di infrastrutture e grandi apparecchiature per il rafforzamento della sanità territoriale locale di Piacenza, mi suggerisce di evidenziare che le predette azioni sono state finanziate con fondi Pnrr a debito – che quindi lo Stato dovrà rimborsare – e altri fondi nazionali, per un importo complessivo di più di 27 milioni di euro”.
Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, Il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, che aggiunge: “Avrei volentieri esposto pubblicamente le riflessioni che seguono se ne avessi avuto la possibilità. Innanzitutto desidero sottolineare l’incessante lavoro svolto dai competenti uffici, a partire da quelli ministeriali, per assicurare, a tutti i livelli – nazionale, regionale e locale – il pieno conseguimento degli obiettivi concordati con la Commissione europea. A ciò si accompagna l’azione politica del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e dello scrivente che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rappresento: la proroga dal 31 marzo 2026 al 30 giugno 2026 del termine per l’operatività delle strutture sanitarie in questione; la norma introdotta per accelerare l’accreditamento e l’autorizzazione al funzionamento delle strutture stesse; il monitoraggio rafforzato sulle azioni da concludere, con plurime riunioni della cabina di regia PNRR” prosegue il Ministro.
“Ritengo altresì importante informare i cittadini che, a fronte di 6 Case della Comunità programmate con fondi PNRR nella Provincia di Piacenza, ne risultano operative 4. Mentre per quanto riguarda gli ospedali di Comunità, ne risulta completato 1 rispetto ai 2 previsti. Quanto, infine, alle 13 grandi apparecchiature da installate presso le più importanti strutture sanitarie della nostra Provincia, tutte risultano acquistate e collaudate. A fronte dei 27 milioni di euro di finanziamento a valere sul Pnrr e su altri fondi nazionali, la spesa certificata al 4 luglio 2026 risulta pari a 14,5 milioni di euro, pari al 53%”, conclude Foti.