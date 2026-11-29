L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND ad Arnaldo Franzini dopo Club Milano – Piacenza 1-2. Al “Brera” di Pero i biancorossi firmano la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia con le reti di Mustacchio e Rrapaj e salgono in vetta insieme a Nibbiano e Chievo. Il tecnico non nasconde che la trasferta lo preoccupava: “Era una partita che temevo. Venivamo da una serie in cui stavamo bene, affrontavamo una squadra che aveva perso immeritatamente in casa e giocavamo su un campo particolare: passare dal nostro campo a uno così cambia le cose e a volte ti fa fare un altro tipo di partita. Non eravamo brillantissimi, ma abbiamo fatto una partita da squadra matura”.

Sbloccata subito la gara con la prodezza di Mustacchio, il Piacenza ha sfiorato il raddoppio prima di subire il pari di Maurizi: “Il gol preso più casuale di così non si può: la palla è passata in mezzo a non so quante gambe e ha toccato, credo, quelle di Mustacchio per andare dentro. Poi la partita l’abbiamo fatta noi, abbiamo spinto tanto, magari non con la qualità solita nell’ultimo passaggio, negli spazi stretti. Nel primo tempo Sereni ha avuto un gol a due metri dalla riga: andare sul 2-0 sarebbe stato diverso, invece ci siamo ritrovati sull’1-1”.

Nella ripresa Franzini ha rimescolato le carte, invertendo gli esterni e poi passando al 4-2-4, fino al gol di Rrapaj: “Abbiamo giocatori duttili: Rrapaj può giocare a sinistra e al centro. Avere giocatori intercambiabili, bravi in più ruoli, è importante, perché all’interno della stessa partita puoi cambiare, come stiamo facendo”. La quadra, spiega, è arrivata presto: “Già alla seconda o terza giornata, con il Leon, giocavamo 4-2-3-1 con Panaioli sotto la punta, ma vedevo che facevamo fatica. Con gli esterni che avevamo potevamo sfruttare il 4-4-2 e ho pensato che fosse una buona cosa tenere Mustacchio vicino alla porta: per adesso i fatti stanno dando ragione a noi e a lui”.

Ora bisogna continuare a vincere: “Al quarto d’ora del secondo tempo con il Nibbiano eravamo a meno dodici, adesso siamo in testa. Quella partita è stata la svolta almeno per il girone d’andata, e spero anche per il campionato. Dobbiamo continuare a spingere e a picchiare duro. La squadra la vedo matura, consapevole, umile, non presuntuosa: ha mentalità operaia, è sul pezzo e non snobba nessuno. Non dobbiamo pensare di aver risolto chissà cosa: questo non vuol dire che vinceremo, ma la vedo consapevole di quello che può fare”.

La partita