Trevigliese – Piacenza 2-3, i biancorossi vivono una domenica dai due volti: vanno sul 3-0, poi subiscono il ritorno dei locali, ma portano a casa 3 punti d’oro

Sul piccolo campo in sintetico di Treviglio si rivede un Piacenza a due facce, che pur soffrendo e sudando le proverbiali sette camicie porta a casa i 3 punti e si riavvicina alle primissime.

Sembrava una domenica tranquilla per la truppa di Franzini, che nonostante le assenze di Mustacchio, Zaffalon con Martinelli e Taugourdeau in panchina, ma ben lontani dal 100%, parte fortissimo. Dopo 25” Recino protegge il pallone e d’esterno serve D’Agostino che non sbaglia. Al 5′ è già 2-0 con Poledri che beffa tutti sugli sviluppi di un corner. Al 29′ c’è un cross di Trombetta e D’Agostino, dopo aver messo a sedere un avversario di sinistro insacca. A questo punto pero’ gli ospiti si complicano la vita da soli. Nel finale di frazione Montalbano riapre la parta. Al 6′ della ripresa lo stesso Montalbano effettua un traversone per Del Carro che di testa trafigge Ribero.

Il Piacenza soffre fino al 90′ e recupera 2 punti sulla Pistoiese che ha pareggiato a Crema.Sul piccolo campo in sintetico di Treviglio si rivede un Piacenza a due facce, che pur soffrendo e sudando le proverbiali sette camicie porta a casa i 3 punti e si riavvicina alle primissime.

Sembrava una domenica tranquilla per la truppa di Franzini, che nonostante le assenze di Mustacchio, Zaffalon con Martinelli e Taugourdeau in panchina, ma ben lontani dal 100%, parte fortissimo. Dopo 25” Recino protegge il pallone e d’esterno serve D’Agostino che non sbaglia. Al 5′ è già 2-0 con Poledri che beffa tutti sugli sviluppi di un corner. Al 29′ c’è un cross di Trombetta e D’Agostino, dopo aver messo a sedere un avversario di sinistro insacca. A questo punto pero’ gli ospiti si complicano la vita da soli. Nel finale di frazione Montalbano riapre la parta. Al 6′ della ripresa lo stesso Montalbano effettua un traversone per Del Carro che di testa trafigge Ribero.

Il Piacenza soffre fino al 90′ e recupera 2 punti sulla Pistoiese che ha pareggiato a Crema.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Cabri, Silva, Sbardella, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino, Trombetta. All. Franzini

A disposizione: Kolgecaj, Arba, Taugourdeau, Bianchetti. Martinelli, Mazzaglia, Pino, Pizzi, Trombetta,

Trevigliese (3-5-2) Bersanetti, Del Carro, Cortinovis, Ruggeri, Brambilla, Caporali, Cretti, Moraschi, Montalbano Ciarmoli, Principe. All Amedeo Mangone

A disposizione: Illipronti, Ottini, Gatelli, Rubagotti, De Gradi, Vinzoli, Pesenti, Gaye, Valagussa

La partita

Primo tempo

Piacenza in maglia bianca e pantaloncini rossi.

1′ Piacenza già in vantaggio: Silva lancia Trombetta che protegge il pallone e d’esterno serve D’Agostino. Il numero 10 si trova a tu per tu con il portiere e non ha difficoltà a battere in diagonale trafigge Bersanetti!

Al 5′ a seguito di un corner Poledri di precisione fa passare il pallone tra i piedi dei difensori e Bersanetti può solo raccogliere la sfera dal fondo del sacco!

8′ Calcio di punizione per la Trevigliese, Putzolu non vuole rischiare e devia in corner.

8′ Calcio d’angolo di Montalbano, pallone sul primo palo, dopo un rimpallo i biancorossi rinviano.

16′ Il Piacenza ha due buone occasioni con Potzolu, entrambe le conclusioni sono state ribattute sotto porta.

19′ Cabri entra in area dalla destra, sul tiro cross c’è una deviazione che per poco non inganna il portiere, costretto a deviare in corner. Sugli sviluppi Trombetta viene anticipato: sarà terzo corner per il Piacenza.

Potzolu prova la conclusione, ma il suo tiro viene ancora una volta salvato sulla linea: aveva provato la conclusione di controbalzo dal vertice sinistro dell’area di rigore.

27′ Cross di Ruggeri, arriva Brambilla sul secondo palo, questi schiaccia il pallone che poi schizza sopra la traversa.

29′ Cross di Trombretta. D’Agostino nell’area piccola, finta di rientrare colpisce di sinistro, c’è l’estremo tentativo di salvare il pallone, ma la sfera carambola in rete!

36′ Quarto corner per la Trevigliese. Pallone sul secondo palo. Campagna recupera il pallone con personalità.

38′ Ammonito Cabri che colpisce Ciarmoli.

45′ Montalbano accorcia le distanze, dopo essere entrato in area piccola Trevigliese – Piacenza 1-3

45′ Un primo tempo da sogno per i biancorossi. La squadra di Franzini va in vantaggio dopo 25 secondi con D’Agostino, servito da Trombetta. Il raddoppio al 5′ con Poledri sugli sviluppi di un corner. Poi è ancora D’Ago show: riceve palla ancora da Trombetta, finta in area piccola e sinistro dello 0-3. Nel finale Montalbano accorcia alle distanze

Secondo tempo

Per la Trevigliese entrano Pesenti, Valagussa e Ottini fuori Moraschi, Cretti e Brambilla. Nessun cambio per il Piacenza.

50′ Montalbano viene messo a terra, punizione per la Trevigliese. 7 metri fuori dall’area, posizione centrale. Montalbano si incarica del calcio piazzato, Ribero la tocca e il pallone colpisce la parte superiore della traversa, poi arriva Pesenti, ma Pesenti è bravo a rinviarla.

51′ Cross di Montalbano e Del Carro riapre la partita di testa Trevigliese – Piacenza 2-3.

60′ Cabri rimane a terra, poi esce sulle sue gambe, ma è costretto ad uscire. Al suo posto entra Arba, all’esordio in biancorosso.

61′ Esce Cortinovis entra Gatelli

63′ Ammonito Principe.

64′ Arba prova la conclusione, decisamente fuori misura.

65′ Ammonito Ruggeri

66′ Calcio d’angolo per il Piacenza. D’agostino la mette in mezzo Putzolu salta altissimo di testa sfiora il gol, miracolo del portiere.

77′ Punizione dal limite per il Piacenza. Se ne incarica D’Agostino, ma il pallone viene deviato.

75′ Palo di D’Agostino

77′ D’Agostino dribbla due giocatori, poi Campagna prende anche la mira, ma si vede respingeere la conclusione.

78′ cross di Montalbano, Ottini prova il tiro: palla fuori di poco. Brividi per i biancorossi.

85′ Ammonito Lordkipanidze

86′ Calcio di punizione per il Piacenza. Una sorta di corner corto. Nulla di fatto sugli sviluppi.

Finisce qui: Piacenza batte Trevigliese 3-2, gara dai due volti per i biancorossi

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy