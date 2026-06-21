Futuro Nazionale, gli appuntamenti con il movimento fondato da Roberto Vannacci

Proseguono gli appuntamenti con Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci.

LA NOTA DI FUTURO NAZIONALE

Il Comitato Futuro Nazionale Piacenza 346, guidato dal referente Giuliano Concu, questa settimana si fa in tre. Sono infatti tre le postazioni allestite tra città e provincia per la campagna di tesseramento, che continua a registrare una partecipazione crescente e un forte coinvolgimento dei cittadini.

Nelle giornate di sabato e domenica, i banchetti sono Stati presenti in via XX Settembre, al Pubblico Passeggio e a Carpaneto, con un’affluenza che gli organizzatori definiscono travolgente. Sempre più persone contattano il Comitato attraverso i social network e telefonicamente per prenotare la propria adesione e richiedere informazioni sul tesseramento.

Particolarmente significativa è la partecipazione dei giovani. «Ricevo un numero sempre maggiore di telefonate da ragazzi e ragazze che desiderano incontrarmi e diventare parte attiva del nostro progetto», afferma Giuliano Concu. «Molti si propongono per collaborare ai banchetti e alle iniziative sul territorio. In loro percepisco un forte senso del dovere civico e una sincera volontà di impegnarsi politicamente per la propria comunità».

«Sono orgoglioso di aver contribuito a risvegliare nei giovani l’interesse per la politica e per la partecipazione attiva alla vita pubblica. Vedere tanti ragazzi avvicinarsi con entusiasmo e spirito di servizio rappresenta uno dei risultati più importanti del lavoro che stiamo svolgendo».

«Stiamo ricevendo una grande dimostrazione di fiducia, sia nei confronti della mia persona sia per il lavoro che portiamo avanti sul territorio. A Piacenza si percepisce un vento di cambiamento: l’affetto e il sostegno dei cittadini sono tangibili e rappresentano uno stimolo importante per proseguire il nostro impegno».

Il gruppo di Futuro Nazionale Piacenza 346 si conferma una realtà organizzata e radicata sul territorio, sempre più punto di riferimento in città e in provincia. La campagna di tesseramento prosegue dunque con entusiasmo, partecipazione e nuove adesioni, confermando una crescita costante del Comitato e dell’interesse verso il suo progetto politico.

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