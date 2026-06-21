Michela Monfredo a Oslo per il board europeo della Emdr Europe

Comprendere e affrontare le conseguenze psicologiche di un evento traumatico è una delle sfide centrali della salute mentale contemporanea. In questo ambito, la terapia Emdr (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) è oggi considerata uno degli approcci più efficaci e scientificamente validati per il trattamento dei traumi psicologici, del lutto e delle esperienze particolarmente stressanti.

A questa metodologia, utilizzata anche dai professionisti dell’Ausl di Piacenza nel reparto di Oncologia diretto dal professor Nicola Personeni, è stato dedicato il congresso europeo Emdr che si è svolto a Oslo, in Norvegia, richiamando migliaia di professionisti della salute mentale da tutta Europa a cui era presenta anche Michela Monfredo, psicologa psicoterapeuta dell’Oncologia di Piacenza.

Il tema dell’edizione 2026, “Unlocking the Power of Aip” (Elaborazione Adattiva dell’Informazione), ha approfondito il modello teorico alla base della terapia. Nel corso delle tre giornate si sono alternati relatori internazionali, workshop specialistici e momenti di confronto sulle più recenti evidenze scientifiche nel trattamento del trauma, con approfondimenti su traumi transgenerazionali, disturbo ossessivo-compulsivo, attaccamento e interventi rivolti a bambini, adolescenti e persone con disabilità. Tra gli ospiti, anche Roger Solomon, psicologo clinico e senior trainer dell’ Emdr Institute, tra i massimi esperti internazionali del trattamento del trauma e del lutto.

“Questo approccio – spiega la dottoressa Monfredo – consente al paziente, attraverso la desensibilizzazione e la rielaborazione cognitiva, di modificare la percezione dei ricordi traumatici, riducendone l’impatto emotivo e fisico e favorendo l’attivazione di risorse utili per affrontare il presente e il futuro. Con il percorso terapeutico, i ricordi perdono progressivamente la loro carica disturbante, permettendo una maggiore integrazione dell’esperienza”.

La partecipazione al congresso ha rappresentato non solo un’occasione di aggiornamento professionale, ma anche un momento di rilievo istituzionale. Dal 2023, infatti, la dottoressa Monfredo è rappresentante dell’Italia nell’European Board di Emdr Europe, organismo che riunisce 43 Paesi e promuove standard elevati di formazione, ricerca e pratica clinica. A margine del congresso si è svolto anche l’incontro annuale del Board europeo, con la partecipazione della delegazione italiana composta dalla professionista piacentina, membro del direttivo nazionale dell’associazione con delega alla ricerca, e da Isabel Fernandez, presidente di Emdr Italia e della Emdr Global Alliance.

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