Galleria Alberoni, iniziative natalizie il 26 e 28 dicembre tra visite guidate e il Concerto dell’Orchestra dell’Accademia della Musica

Sono tre gli appuntamenti che la Galleria Alberoni propone nella settimana di Natale e sono tutte iniziative speciali.

La Galleria Alberoni effettuerà infatti un’apertura straordinaria venerdì 26 dicembre, festività di Santo Stefano, proponendo alle ore 16 una visita guidata speciale intitolata Natività, Maternità e Sacre famiglie nei capolavori delle collezioni alberoniane, che svelerà i dipinti della collezione del cardinale Alberoni che narrano il Natale: dalle preziose tavole esposte nell’Appartamento del Cardinale alla scultura in argento di orafo napoletano del Settecento, a quella in legno del fiammingo Jan Geernaert (1704-1777), per giungere a delicate annunciazioni, natività e scene della fuga in Egitto esposte in Galleria.

Sarà inoltre visibile il Presepe del Collegio Alberoni, allestito ai piedi dello scalone monumentale e costituito da preziose statue provenienti dai laboratori artigianali delle botteghe presepistiche napoletane.

I tesori della Biblioteca Alberoni

Una visita guidata speciale in collaborazione con Banca di Piacenza

Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 16 si terrà invece un’interessante visita guidata speciale intitolata Nobili destrieri: l’arte, i monumenti equestri; tradizione e stile dell’equitazione negli antichi volumi del Collegio Alberoni.

(Ingresso ridotto €. 6,00 – Partecipazione senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili)

L’itinerario speciale, del tutto inedito e mai proposto al pubblico, è stato ideato in collaborazione con Banca di Piacenza e quale evento collaterale alla mostra Piacenza e i suoi cavalli. Francesco Mochi e il genio equestre 1625 – 2025 allestita presso il PalabancaEventi, organizzata da Banca di Piacenza, a cura di Antonio Iommelli.

La Biblioteca del Collegio, costituita da oltre 100.000 volumi, possiede infatti anche volumi illustrati da preziose incisioni e dedicati ai monumenti equestri, alla tradizione dell’equitazione e all’ippologia.

Nel Fondo Torretta Mars, appartenente al Fondo librario Alberoni, sono presenti diversi volumi dedicati alla cavalleria, ma soprattutto alla ippologia, cioè alla scienza che studia i cavalli, sia dal punto di vista fisiologico che medico. Questi testi riflettono l’interesse del collezionista per tutto quello che ruota intorno alla figura del gentiluomo “istruito nelle cose del mondo” per il quale il cavallo era un indispensabile compagno.

Si tratta di opere di grande prestigio, per l’influenza che ebbero sulla società ed anche per il ricchissimo apparato iconografico, composto da incisioni di grande bellezza.

Durante la visita guidata speciale sarà pertanto possibile ammirare volumi dal XVI al XIX secolo, come, ad esempio, Le parfait mareschal di Jacques de Solleysel nell’edizione del 1718, opera fondamentale che per prima portò dati scientifici sulle cure mediche, trattando anche dei cavalli da corsa, L’Anatomia del cavallo, infermità et i suoi rimedii, di Carlo Ruini, pubblicato la prima volta nel 1598, che affronta il tema delle malattie, Elementi di Cavallerizza e la Scuola Equestre entrambi di Federigo Mazzuchelli, pubblicati rispettivamente nel 1802 e 1805, una sorta di dialogo con il suo cavallo Stornello che è un autentico omaggio alla profondità di rapporto che si instaura tra il cavaliere ed il suo nobile compagno, Ippologia ossia Trattato universale de’ cavalli, di Giovanni Antonio Maria Gazzola, pubblicato nel 1837, trattato completo su ogni possibile aspetto dell’ippologia, con 36 belle incisioni tratte da disegni dello stesso Gazzola.

I capolavori incisi di Giuseppe Vasi e Giovanni Battista Piranesi

L’itinerario presenterà inoltre un pregevole album di Giuseppe Vasi (come la splendida incisione raffigurante Piazza della Madonna dei Monti a Roma con eleganti carrozze in transito trainate da cavalli), e alcune delle preziose acqueforti di Giovanni Battista Piranesi, con vedute di Roma raffiguranti celebri piazze attraversate da carrozze, cavalli e monumenti equestri. Saranno visibili le splendide vedute di Piazza Monte Cavallo, piazza Navona, Piazza del Campidoglio, adornate da monumenti equestri e attraversate da cavalli e carrozze.

DOMENICA 28 DICEMBRE – Sala degli Arazzi, ore 18

Concerto dell’Orchestra dell’Accademia della Musica di Piacenza

Con la partecipazione straordinaria dei maestri Gabriele e Claudio Schiavi

Ingresso gratuito

Alle ore 18 si terrà nella Sala degli Arazzi il concerto dell’Orchestra dell’Accademia della Musica di Piacenza che vedrà la partecipazione straordinaria del violinista Gabriele Schiavi e di Claudio Schiavi al contrabbasso.

In programma musiche di J.B. Lully, G.F. Handel, M.A. Charpentier, E. Elgar, E. John, L. Cohen, M. Jackson –L. Richie, T. Rice-E. John, K. Anderson-R. Lopez, K. Badelt, A. Menken

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy