Volley – Gas Sales Piacenza – Rana Verona LIVE dalle 16

La Gas Sales ha bisogno di una reazione immediata, le tre sconfitte consecutive(contro Milano,Civitanova e Trento) hanno scosso l’ambiente, con i tifosi che chiedono a gran voce un cambio netto di rotta in vista del finale di Regular Season.



A tre giornate dal termine, e con i Veneti sotto di soli tre punti, è un vero e proprio scontro diretto con i Biancorossi che, con le unghie e con i denti, dovranno difendere il loro quarto posto in classifica, si tratta del terzo confronto stagionale tra le due squadre, con i ragazzi di Coach Stoytchev che hanno avuto la meglio nei precedenti due, tra cui l’amaro quarto di finale dello scorso dicembre che ha escluso i Piacentini dalle Final Four di Coppa Italia.

Gli occhi sono tutti per il giocatore più in forma del campionato Noumory Keita, il Maliano è il principale riferimento offensivo dei Gialloblu nonchè uno dei migliori realizzatori della Superlega, attenzione anche al capitano Mozic in grado di sfornare prestazioni energiche e di grande qualità offensiva.

Quello che manca a Piacenza è il grande punto di forza di Verona, i Biancorossi più volte quest’anno hanno lasciato andare la partita nel momento in cui gli avversari entravano con forza nel match, dando segnali di poca continuità anche all’interno dello stesso incontro, sarà quindi importante invertire questa tendenza per provare a tenere testa alla compagine di coach Stoytchev in quella che sarà una vera battaglia al Palabanca.

