Cugini agli artigiani di CNA: “Lo sviluppo economico dipende dall’attrattività della città”

“Lo sviluppo economico di una città si misura anche in base alla sua capacità di attrarre, per questo bisogna avere una visione d’insieme” così il candidato sindaco di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini è intervenuto al confronto organizzato dalla CNA di Piacenza.

“Come un comune può agire per attrarre le imprese in città? Occorre allargare il discorso al welfare, alla qualità abitativa, alle infrastrutture e ai trasporti, all’offerta culturale, insomma è necessaria una visione d’insieme, a cominciare dal tema ambientale, con la transazione ecologica: Piacenza e le sue valli sono una meraviglia della natura e possono offrire tantissimo.

Il tema – prosegue Cugini – è quello dell’identità: secondo noi è fondamentale privilegiare il piccolo e diffuso: piccole imprese, negozi di vicinato. Nel nostro programma – ha spiegato il candidato Cugini – si parla di diritti e doveri: lotta ad abusivismo e microcriminalità, revisione dei pass di accesso e dei permessi ztl in centro storico. Fondamentale infine sburocratizzare il più possibile per favorire le piccole imprese artigiane, oltre a impostare i bandi di gare non al massimo ribasso ma alla qualità”.

Proprio sul tema parcheggi e accesso alla ztl si sono concentrate le domande dei presenti: “a Piacenza ci sono sono circa 4mila posti auto in 18 parcheggi, di cui 800 riservati ai disabili. La logica dei parcheggi dedicati agli artigiani che lavorano in centro ben venga – ha detto Cugini – ma bisognerà che ci mettiamo un po’ tutti una buona dose di onestà perché siano davvero a servizio di chi sta lavorando e non diventino un privilegio di furbetti all’italiana”.

Sollecitazione da parte degli associati sono arrivate sulla tassazione, in particolare Imu e Tari. “per la Tari si attende il 2023 per la tariffazione puntuale, secondo cui si paga in base a quanti rifiuti si producono; sul tema Imu il margine di manovra di un Comune è molto limitato. Si può lavorare sulla transizione ecologica e sulla proposta di ridurre la tassa sugli immobili per quei fabbricati che vogliono rientrare nelle comunità energetiche”.