Violenza sulle donne, il 25 novembre focus in Provincia: il palazzo dell’ente si colora di arancione

Non ci sono scuse per la violenza: in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, martedì 25 novembre, alle ore 10.30, nella sala del Consiglio provinciale, la Provincia di Piacenza organizza un momento di confronto moderato da Nadia Pompini, Consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità. La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali della Presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli e del Prefetto di Piacenza Patrizia Palmisani.

Quindi, alle ore 11, l’Aula consiliare rispetterà un minuto di silenzio in onore delle vittime di femminicidio in contemporanea con le Scuole del territorio. In seguito, prenderà la parola Nadia Pompini in qualità di Presidente del Tavolo contro la violenza alle donne e di genere, per restituire gli esiti del questionario “Prevenzione: la sicurezza delle donne – Analisi del territorio”, dedicato alla sicurezza degli spazi fisici, sottoposto ai Comuni di tutta la provincia. Interverranno infine Barbara Iannuccelli, presidente regionale di Penelope Italia Odv, l’Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, e Anna Gallazzi del Centro Antiviolenza La Città delle Donne di Piacenza.

‹‹Il Tavolocontro la violenza alle donne e di genere si allarga – spiega Nadia Pompini, Consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità e Presidente del Tavolo contro la violenza alle donne e di genere -: questa discussione coinvolge infatti Forze dell’Ordine, Comuni, Associazioni, Consulta degli Studenti, Stampa con l’obiettivo di promuovere sempre di più la conoscenza intorno a queste tematiche nella convinzione che, come l’educazione affettiva, rappresenti un valido strumento per combattere i fenomeni di violenza››.

La Consigliera prosegue: ‹‹Il Tavolo costituisce inoltre un’occasione per conoscere meglio le associazioni del territorio le cui esperienze si intrecciano con le nuove associazioni coinvolte, per garantire una risposta multidisciplinare; l’analisi dei dati dei questionari sottoposti ai Comuni – conclude – pone le basi per azioni future››.

La Presidente del Tavolo sottolinea infine l’importanza del minuto di silenzio condiviso con le Scuole: ‹‹Negli istituti superiori di secondo grado è stata condivisa una nota a nome mio e della Consulta degli Studenti, finalizzata a sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sul tema del rispetto, contro ogni forma di violenza sulle donne e di genere››.

Il convegno, aperto alla cittadinanza e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Piacenza, è un’occasione per riflettere nuovamente sulla tematica anche attraverso gli interventi dei componenti del Tavolo.

Nell’occasione, l’androne del palazzo della Provincia di Piacenza sarà inoltre illuminato di arancione nell’ambito della campagna “Orange the World” promossa dalle Nazioni Unite e da UN Women contro la violenza nei confronti delle donne dal 25 novembre (Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne) al 10 dicembre (Giornata Internazionale dei Diritti Umani).

