Insulti a una giornalista, bufera sull’ex prefetto Falco: si dimette da commissario straordinario del governo

Una bufera si è scatenata su Maurizio Falco, prefetto di Piacenza dal 2017 al 2020. Fino a poche ore fa, Falco ricopriva l’incarico di Commissario straordinario del governo per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura. Carica dalla quale si è dimesso recentemente. Nei giorni scorsi era finito al centro delle polemiche per aver offeso la giornalista Costanza Tosi della trasmissione Fuori dal Coro di Rete4.

I fatti

Nel corso di un servizio di Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4, la giornalista Costanza Tosi sarebbe stata oggetto di gravi insulti da parte di Maurizio Falco, Commissario Straordinario del Ministero dell’Interno. Nel filmato, poi diffusosi rapidamente sui social, il dirigente — forse convinto di non essere più ascoltato — si rivolgerebbe a una collega pronunciando l’espressione: «Questa è quella p****na di m***a».

Dall’altro lato dello smartphone, a registrare la scena, c’è proprio la giornalista, visibilmente sbalordita e ancora con il microfono in mano. L’episodio ha immediatamente suscitato un’ondata di indignazione, accompagnata dalle prime reazioni del mondo politico.

Le dimissioni

“In seguito alle recenti controversie che hanno coinvolto la mia persona nello svolgimento del ruolo di Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi in ambito agricolo – ha dichiarato Falco in una nota – ho rassegnato oggi le mie dimissioni alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone”.

“La scelta – prosegue il comunicato – è stata presa esclusivamente per garantire piena serenità e continuità nella fase di realizzazione dei dodici progetti previsti dalla Misura affidata alla Struttura commissariale, da completare entro agosto 2026, evitando che fattori esterni possano anche solo in parte comprometterne il corretto avanzamento. Desidero ringraziare l’Amministrazione per il sostegno e la collaborazione offerti in questi mesi”.

