Giornata Mondiale dell’Alzheimer, le iniziative di sabato 20 settembre

Il 20 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, una malattia altamente invalidante che in Italia colpisce oltre 600.000 persone, pari al 60% di tutti i pazienti con demenza, che complessivamente superano il milione. In Emilia-Romagna si stimano più di 70.000 pazienti, di cui oltre 5.000 nella nostra provincia.

Per l’occasione, anche Piacenza si mobilita con un ricco programma di attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Sono previste mostre a Borgo Faxhall, l’esposizione di manifesti informativi nelle vetrine Inps di piazza Cavalli e stand informativi della Federazione Alzheimer Italia, affiancati da medici geriatri, psicologi e professionisti dell’Azienda Usl.

In particolare, sabato 20 settembre, dalle 9 alle 13, saranno attive due postazioni informative:

a Piacenza, alla Casa della Comunità di piazzale Milano

a Fiorenzuola, al Centro commerciale Conad

Qui sarà possibile ricevere informazioni sulla malattia, consigli di prevenzione e supporto, con la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti esperti di disturbi cognitivi.

“Un impegno importante che dimostra come la nostra comunità sia attenta a questo tema così delicato – commenta Pasquale Salvatore Turano, direttore di Geriatria territoriale e Consultorio deterioramento cognitivo – In ogni postazione informativa saranno presenti, accanto ai volontari della Federazione Alzheimer Piacenza, un medico geriatra, una psicologa e altri professionisti sanitari esperti in disturbi cognitivi che risponderanno a dubbi sulla malattia, sui percorsi e i servizi di prevenzione attivi nel nostro territorio. È importante non sottovalutare eventuali sintomi, soprattutto se si è soggetti a rischio. In caso di dubbio è possibile rivolgersi al medico di famiglia che indirizzerà presso il nostro centro per i disturbi cognitivi e per le demenze. L’accesso avviene tramite prenotazione diretta, con impegnativa del medico di famiglia per una valutazione multidisciplinare geriatrica di equipe oppure per visita neurologica per i pazienti sotto i 65 anni”.

Per prenotare il primo appuntamento è disponibile il numero 0523.317845. La Geriatria territoriale comprende anche il Centro Provinciale di Ascolto Demenze (CADE), che garantisce un front office telefonico attivo 24 ore su 24 tramite segreteria: tutti gli utenti vengono richiamati e ascoltati.

“Gli psicologi impegnati al centro – aggiunge il dottor Turano – offrono ascolto e supporto a pazienti e familiari e hanno anche un importante ruolo di orientamento e consulenza, promuovendo il confronto attivo tra pazienti e caregiver. Le malattie cognitive, infatti, coinvolgono tutta la famiglia e il nostro compito è guidare tutti all’approccio più idoneo”.

Oltre alle iniziative del 20 settembre, è in programma un incontro pubblico il 26 settembre alle 21 presso il Teatro di Pianello, dedicato alla sensibilizzazione e al confronto con la cittadinanza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy