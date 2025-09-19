In Piazza Cavalli per gridare “Gaza sta bruciando”, Movimento 5 Stelle: “Potente mobilitazione”

“Ieri, 17 settembre, Piazza Cavalli non era solo il cuore di Piacenza, ma il cuore pulsante di un’umanità che non si arrende. Una forte e corale partecipazione, una convergenza straordinaria di associazioni, sindacati, forze politiche e semplici cittadini ha infranto il muro del silenzio per gridare al mondo che Gaza sta bruciando e che noi non resteremo a guardare”. Inizia così la nota del Movimento 5 Stelle.

LA NOTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Il Movimento 5 Stelle di Piacenza era lì, orgogliosamente parte di questa splendida e potente mobilitazione corale. Abbiamo unito la nostra voce a quella di tanti altri, perché di fronte al massacro di un popolo e al tentativo di cancellare la nostra stessa umanità, non esistono bandiere di partito, ma solo un unico, grande fronte di coscienza.

La partecipazione di ieri è stata grande, eravamo in tanti ma sappiamo che dovevamo e potevamo essere ancora di più. Il grido che si è levato dalla nostra piazza è la prova che a Piacenza e provincia batte un cuore capace di indignarsi e di mobilitarsi. Siamo certi che i tanti che mancavano erano con noi con lo spirito, e li aspettiamo per trasformare questo spirito in presenza.

Questo nostro appello alla mobilitazione trova già una risposta straordinaria e concreta. Un ringraziamento immenso e pieno di ammirazione va fin da ora ai sindacati di base e a tutti i lavoratori della logistica – il vero e proprio porto di Piacenza – che, senza pensarci un attimo, hanno annunciato che lunedì si fermeranno per la causa, unendo la loro lotta a quella, storica e potente, dei portuali di Genova.

Ispirati dal loro coraggio, rinnoviamo con ancora più forza l’invito a tutta la cittadinanza: saremo ancora in piazza lunedì prossimo, per sostenere la loro azione e per essere, tutti insieme, più numerosi, più forti e più determinati. Scendiamo in piazza per il popolo palestinese, ma anche per questi lavoratori che ci mostrano la via della solidarietà attiva.

Piacenza ha dimostrato da che parte sta. Continuiamo a farlo insieme.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy