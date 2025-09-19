In Piazza Cavalli per gridare “Gaza sta bruciando”, Movimento 5 Stelle: “Potente mobilitazione”

“Ieri, 17 settembre, Piazza Cavalli non era solo il cuore di Piacenza, ma il cuore pulsante di un’umanità che non si arrende. Una forte e corale partecipazione, una convergenza straordinaria di associazioni, sindacati, forze politiche e semplici cittadini ha infranto il muro del silenzio per gridare al mondo che Gaza sta bruciando e che noi non resteremo a guardare”. Inizia così la nota del Movimento 5 Stelle.
LA NOTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE
Il Movimento 5 Stelle di Piacenza era lì, orgogliosamente parte di questa splendida e potente mobilitazione corale. Abbiamo unito la nostra voce a quella di tanti altri, perché di fronte al massacro di un popolo e al tentativo di cancellare la nostra stessa umanità, non esistono bandiere di partito, ma solo un unico, grande fronte di coscienza.
La partecipazione di ieri è stata grande, eravamo in tanti ma sappiamo che dovevamo e potevamo essere ancora di più. Il grido che si è levato dalla nostra piazza è la prova che a Piacenza e provincia batte un cuore capace di indignarsi e di mobilitarsi. Siamo certi che i tanti che mancavano erano con noi con lo spirito, e li aspettiamo per trasformare questo spirito in presenza.
Questo nostro appello alla mobilitazione trova già una risposta straordinaria e concreta. Un ringraziamento immenso e pieno di ammirazione va fin da ora ai sindacati di base e a tutti i lavoratori della logistica – il vero e proprio porto di Piacenza – che, senza pensarci un attimo, hanno annunciato che lunedì si fermeranno per la causa, unendo la loro lotta a quella, storica e potente, dei portuali di Genova.
Ispirati dal loro coraggio, rinnoviamo con ancora più forza l’invito a tutta la cittadinanza: saremo ancora in piazza lunedì prossimo, per sostenere la loro azione e per essere, tutti insieme, più numerosi, più forti e più determinati. Scendiamo in piazza per il popolo palestinese, ma anche per questi lavoratori che ci mostrano la via della solidarietà attiva.
Piacenza ha dimostrato da che parte sta. Continuiamo a farlo insieme.