È avvenuta nel pomeriggio di lunedì 23 novembre la consegna alla Fondazione Casa di Iris dei proventi dell’asta di memorabilia andata in scena nella scorsa edizione della Giornata Nazionale del Veicolo d’epoca.

Un evento che lo scorso settembre ha visto ritrovarsi a Roveleto di Cadeo tantissime associazioni di tutela del motorismo storico – delle due ruote ai mezzi di soccorso fino ai camion spaziando per veicoli militari e agricoli – con il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca (CPAE) e il Club Veicoli Storici di Piacenza (CVSP) dei presidenti Casali e Mazzocchi che si sono ritrovati per la consegna dei proventi della giornata e della riffa organizzata con l’impeccabile organizzazione della Pro Loco di Roveleto di Cadeo.

CPAE e CVSP, un assegno da 3mila euro per Casa di Iris

Proprio Casali e Mazzocchi, con una piccola delegazione di soci, hanno consegnato l’assegno di 3000 € a Casa di Iris rinnovando una tradizione che si ripete insieme alla giornata nazionale voluta da ASI e capace di richiamare anche in Val d’Arda appassionati di tutte le età.

Vernasca Silver Flag, l’asta benefica e la donazione della Scuderia de Adamich

Non finisce qui perché negli stessi giorni il CPAE ha donato parte dei proventi dell’asta benefica e di una donazione spontanea della Scuderia de Adamich in occasione dell’ultima Silver Flag. Un gesto, quello della raccolta dei proventi dall’asta di memorabilia, che si rinnova edizione dopo edizione per il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca e che vede nella cena di gala del sabato sera un momento di grande partecipazione da parte di equipaggi e accompagnatori nel segno della beneficenza.

Altri 3mila euro alla Pubblica Assistenza di San Giorgio Piacentino

Altri 3000 € in questo caso sono andati alla Pubblica Assistenza San Giorgio Piacentino per contribuire all’acquisto di un automezzo per il trasporto disabili.

Vernasca Silver Flag 2027, appuntamento nel weekend dell’11 giugno con le auto degli anni Sessanta

L’ideale ultima tappa della Vernasca Silver Flag 2026 che ha già riacceso i motori verso l’edizione del prossimo anno con la definizione delle date (il weekend dell’11 giugno 2027) ed il tema portante che richiamerà nel paddock, tra le altre, auto degli anni Sessanta.