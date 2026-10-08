Grande successo per Briciole al Cielo alla Camera dei deputati

Occhi lucidi e grande partecipazione emotiva alla Biblioteca della Camera dei deputati per il convegno sulla donazione degli organi organizzato da AIDO Nazionale, in collaborazione con il Cineclub Piacenza G. Cattivelli, con la presentazione del cortometraggio “Briciole al cielo”.

Un film 100% piacentino che emoziona l’Italia

“Briciole al cielo” è un orgoglio tutto piacentino: scritto e diretto dal regista piacentino Gian Francesco Tiramani, prodotto dal Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli, con le musiche originali scritte ed eseguite dal maestro piacentino Paolo Burzoni, la post-produzione musicale curata da Roberto Barocelli (che ha anche suonato la chitarra e prestato la voce) ed eseguita con Tania Capelli e Giorgio Donelli, i disegni dell’artista piacentino Giovanni Alberti e la voce narrante della piacentina Rita Nigrelli.

Un’eccellenza del nostro territorio che AIDO Nazionale e la CEI hanno scelto come testimonial nazionale per la campagna sulla donazione e che continua ad avere grande risalto anche sulla stampa Nazionale.

L’evento, moderato dalla giornalista Ludovica Marafini, è stato aperto dall’On. Paolo Trancassini, Questore della Camera dei deputati, che ha prima voluto incontrare il regista insieme alla presidente nazionale AIDO, Flavia Petrin e ha poi sottolineato il grande valore civile e sociale del Sì alla donazione, ringraziando AIDO e i suoi volontari per i 50 anni di impegno sul territorio. Un ringraziamento particolare è andato al regista del cortometraggio, Gian Francesco Tiramani, per la sensibilità con cui ha trattato un tema così delicato.

Con in platea ospiti in arrivo da tutta Italia (presenti anche ufficiali del 31° Stormo dell’Aeronautica militare), cuore del pomeriggio la proiezione di “Briciole al cielo”, che racconta la storia vera del piccolo Giordano, salvato due anni fa da un trapianto di cuore. Un nuovo format narrativo scritto da Tiramani che ha tenuto la platea con gli occhi fissi sullo schermo, soprattutto nei lunghi minuti di silenzio che hanno accompagnato lo scorrere dei nomi delle 8.600 persone in attesa di un trapianto, scanditi da un inesorabile contatore.

A guidare il pubblico in questo viaggio intenso è stato Corrado Valli, Vicepresidente nazionale vicario AIDO, che ha trasformato quei silenzi in un vero pugno nello stomaco.

Flavia Petrin, Presidente nazionale AIDO, ha ricordato il dramma quotidiano delle persone che perdiamo ogni anno per mancanza di organi: “Ogni nostro Sì ha una forza enorme, perché è l’unico che può donare la vita a chi sta aspettando una chiamata”.

Visibilmente emozionato, il regista Gian Francesco Tiramani ha ricordato l’incontro con il piccolo Giordano, che ha voluto salutare la platea con un videomessaggio.

La folta delegazione piacentina alla Camera

A testimoniare il forte legame tra il film e la sua terra d’origine, da Piacenza era presente una nutrita delegazione, oltre al regista Tiramani:

Valter Sirosi , Presidente del Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli

, Presidente del Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli Paolo Burzoni

Roberto Barocelli

Gianfranco Antonelli , Presidente provinciale AIDO Piacenza

, Presidente provinciale AIDO Piacenza Avv. Romina Sirosi, Assessore del Comune di Castell’Arquato

Grande e prolungato applauso in sala anche per i due musicisti piacentini presenti, Paolo Burzoni e Roberto Barocelli, autori di una colonna sonora di straordinaria sensibilità che ha dato anima e respiro all’intero cortometraggio.

Nel corso del convegno si sono alternati interventi di alto profilo che hanno esplorato la donazione in tutte le sue dimensioni: medica, etica, religiosa e comunicativa. Dopo il saluto della piacentina Sen. Elena Murelli, da sempre vicina al progetto di “Briciole al cielo”, sono intervenuti:

Dott. Carlo Pace Napoleone , Direttore della Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino

, Direttore della Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino Mons. Renzo Pegoraro , Presidente della Pontificia Accademia per la Vita

, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita Dott. Mariano Antonio Feccia , Direttore del Centro Regionale Trapianti del Lazio

, Direttore del Centro Regionale Trapianti del Lazio Franco Pasquale , Responsabile Ufficio Anagrafe del Comune di Guardiagrele (record nazionale con il 97% di consensi alla donazione)

, Responsabile Ufficio Anagrafe del Comune di Guardiagrele (record nazionale con il 97% di consensi alla donazione) Valter Sirosi , Presidente Cineclub Piacenza G. Cattivelli

, Presidente Cineclub Piacenza G. Cattivelli Margherita Caravello , FEDIC per il sociale

, FEDIC per il sociale Don Massimo Angelelli, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI

Il Prof. Giuseppe Feltrin, Direttore Generale del Centro Nazionale Trapianti, ha inviato un videomessaggio per illustrare l’eccellenza della rete trapiantologica italiana e il suo legame fondamentale con il mondo del volontariato.

Toccante anche il videomessaggio di Annalisa e Arrigo, genitori del piccolo Giordano, che hanno raccontato la loro storia di dolore e rinascita.

Il momento più intenso è stato la testimonianza di Eleonora, mamma veneta che ha raccontato il suo “Sì potente” pronunciato di fronte alla morte improvvisa del figlio quindicenne, un gesto che ha salvato la vita a tre ragazzi. La sua testimonianza è stata accolta da una platea in piedi e da un lunghissimo applauso.