“Ringrazio Giovanni Zavattoni della FLC-CGIL di Piacenza per le lezioni di Diritto costituzionale, anche se non richieste. Vorrei, però, ricordargli che la Costituzione appartiene a tutti gli italiani, non a una parte politica e tantomeno a un sindacato. E soprattutto che la libertà di insegnamento non può essere confusa con la libertà di indottrinamento“. Elena Murelli, senatrice della Lega, risponde a Zavattoni della Cgil.

“Zavattoni sostiene che la Costituzione non sia neutra. Certamente non lo è rispetto ai diritti fondamentali, alla dignità della persona e all’uguaglianza. Ma questo non significa che la scuola possa diventare terreno di propaganda politica”.

LA NOTA DI ELENA MURELLI

Gli striscioni appesi negli istituti scolastici, al netto delle buone intenzioni, possono assumere una precisa valenza politica. Non basta definirli democratici e inclusivi per escludere ogni altra interpretazione. Possono infatti essere letti anche come espressione di un’idea di accoglienza indiscriminata, senza regole, nella quale si rivendicano diritti senza richiamare altrettanto chiaramente i doveri.

L’inclusione non significa assenza di regole. I diritti devono sempre accompagnarsi ai doveri.

Nel caso della scuola Rodari di Podenzano, ho difeso una dirigente scolastica che ha fatto rispettare le disposizioni dell’istituto rispetto a uno striscione non autorizzato. È davvero questa la censura di cui parla la FLC-CGIL? Oppure il rispetto delle regole vale soltanto quando coincide con le posizioni del sindacato?

Mi sembra che il problema sia proprio questo: una certa sinistra continua a considerarsi dalla ‘parte giusta della storia’ e, forte di questa presunta superiorità morale, pretende di bacchettare chiunque esprima un’opinione diversa.

Per Zavattoni sembra che la verità stia da una parte sola. Ma la democrazia è confronto, pluralismo e rispetto delle opinioni, non il monopolio della verità.

Murelli sulle radici antifasciste della Repubblica: “La Costituzione non è proprietà della sinistra”

Murelli respinge anche i riferimenti del sindacalista alle radici antifasciste della Repubblica.

Zavattoni stia comunque tranquillo: non ho alcuna intenzione revisionista né negazionista delle radici della nostra storia. Riconosco pienamente i valori democratici e antifascisti su cui si fonda la nostra Repubblica.

Non accetto, però, che questi valori vengano utilizzati come un’arma politica per delegittimare chi non condivide determinate posizioni. La Costituzione non è proprietà della sinistra e nessuno può arrogarsi il diritto di distribuire patenti di democrazia.

Integrazione scolastica e lingua italiana: “Servono strumenti concreti”

La vera inclusione non si realizza distribuendo slogan, ma mettendo ogni bambino nelle condizioni di apprendere, comprendere la lingua italiana, comunicare con gli insegnanti e partecipare pienamente alla vita scolastica.

Come ho chiesto in Senato: possiamo parlare di vera integrazione quando un bambino frequenta la scuola italiana, ma non comprende ciò che dice l’insegnante?

L’integrazione richiede strumenti concreti, apprendimento della lingua, rispetto delle regole comuni e responsabilità condivise. Non significa cancellare le differenze, ma costruire le condizioni affinché tutti possano partecipare alla nostra comunità”.

Murelli replica alle critiche della FLC-CGIL sugli investimenti nella scuola

La FLC-CGIL sostiene, inoltre, che il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, non avrebbe messo in campo investimenti strutturali, organici stabili, risorse e tutele per il personale scolastico. Un’affermazione che ignora numeri e provvedimenti concreti.

Assunzioni nella scuola: i dati citati da Murelli su docenti e personale ATA

In quattro anni, secondo i dati comunicati dal ministro, sono state effettuate circa 206.000 assunzioni tra docenti e personale ATA.

Soltanto per l’anno scolastico 2026/2027 sono state autorizzate 46.642 assunzioni di insegnanti e 12.284 di personale ATA, per un totale di quasi 59.000 posti.

Rinnovi contrattuali e aumenti degli stipendi per il personale scolastico

Sul fronte contrattuale, questo Governo ha portato avanti tre tornate di rinnovi relative ai trienni 2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027, quest’ultima per la parte economica.

Gli incrementi retributivi complessivi medi a regime comunicati dal Ministero raggiungono 412 euro lordi mensili per i docenti e 304 euro per il personale ATA.

Sono numeri che non ha realizzato il precedente ministro Patrizio Bianchi, nel Governo Draghi.

Mi chiedo dove fosse la stessa indignazione della FLC-CGIL quando, durante precedenti Governi sostenuti dalla sinistra, gli insegnanti e il personale ATA attendevano per anni i rinnovi contrattuali.

Asili nido, edilizia scolastica e università: le risorse indicate dalla senatrice

Ma gli investimenti non si fermano al personale.

Per il Piano nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni 2026-2030, le risorse del Fondo sono passate dai circa 275,7 milioni di euro del 2025 ai 288,8 milioni del 2026, con ulteriori incrementi previsti per il 2027 e il 2028.

Alle importanti risorse del PNRR sono stati aggiunti circa 2 miliardi di fondi nazionali per potenziare le infrastrutture educative della fascia 0-6 anni, aumentare i posti disponibili e offrire un sostegno concreto alle famiglie.

Sul fronte dell’edilizia scolastica, al 2026 risultano mobilitati 14 miliardi di euro per la riqualificazione del patrimonio scolastico, ai quali si aggiungono 1,6 miliardi per l’efficientamento energetico degli istituti.

E nella manovra 2027 sono previsti anche 200 milioni di euro per le università, ai quali si affiancano circa 270 milioni liberati dai vincoli di utilizzo.

Si tratta di risorse destinate a migliorare le strutture, rafforzare i servizi e sostenere il sistema educativo e universitario.

Assunzioni, rinnovi contrattuali, investimenti nell’edilizia, nuovi posti negli asili nido e risorse per l’università: davvero per la FLC-CGIL tutto questo significa non aver fatto nulla?

Non sostengo che tutti i problemi siano risolti, ma negare i risultati raggiunti significa anteporre la polemica politica alla realtà dei fatti.

Occupazioni universitarie e proteste studentesche, le domande alla FLC-CGIL

Vorrei infine chiedere a Zavattoni se ritenga “polemiche strumentali” anche le occupazioni delle università da parte di collettivi che impediscono ad altri studenti di frequentare le lezioni e sostenere gli esami.

E cosa pensa degli edifici scolastici devastati durante alcune proteste studentesche – all’università di Torino sono stimati danni per 310mila euro – talvolta proprio da chi scende in piazza per chiedere maggiori investimenti nella scuola?

Impedire agli altri di studiare è una forma di tutela dei diritti? Danneggiare aule e strutture pubbliche, pagate con i soldi dei cittadini, significa difendere la scuola?

Il diritto di manifestare è sacrosanto, ma non può trasformarsi nel diritto di impedire agli altri di studiare o di distruggere beni comuni.

Mi piacerebbe che la FLC-CGIL fosse altrettanto determinata nel difendere il diritto allo studio degli studenti che subiscono queste situazioni e il lavoro dei docenti che ogni giorno cercano di garantire la continuità didattica.

Perché non si può invocare il rispetto della Costituzione soltanto quando fa comodo.

“La scuola appartiene a tutti e deve insegnare a pensare, non cosa pensare”

La FLC-CGIL dovrebbe affiancare alla lettura della Costituzione anche quella dei dati sulle assunzioni, dei contratti sottoscritti e degli investimenti realizzati.

Continuerò a difendere una scuola pubblica libera, autorevole, inclusiva, fondata sul merito, sul rispetto delle regole e sulla responsabilità.

La scuola appartiene a tutti, non ai partiti, non ai collettivi e nemmeno ai sindacati. E deve insegnare ai nostri ragazzi a pensare, non cosa pensare.