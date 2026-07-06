Venerdì Piacentini, ancora un enorme successo e record di presenze: emozioni e spettacolo con il wrestling in piazza Cavalli – FOTO

I Venerdì Piacentini 2026 centrano un nuovo straordinario risultato e fanno registrare il record di pubblico dell’edizione nella terza serata, venerdì 3 luglio. Complice anche un clima decisamente più gradevole rispetto alle prime due settimane della manifestazione, migliaia di persone hanno affollato il centro storico di Piacenza fin dal tardo pomeriggio, trasformando vie e piazze in un unico grande palcoscenico a cielo aperto.

L’atmosfera, favorita dalle temperature più miti, ha permesso ai visitatori di vivere pienamente il festival fino a tarda notte, premiando un programma ricco di spettacoli, concerti, eventi sportivi e iniziative culturali.

Il momento simbolo della serata è stato senza dubbio il grande debutto del wrestling in Piazza Cavalli, per la prima volta scelto come main event della manifestazione, condotto dalla voce storica del programma “WWE News”, Stefano Benzi.

Una scommessa che si è rivelata un successo oltre ogni aspettativa. Il ring, allestito davanti a Palazzo Gotico, è stato circondato da una folla impressionante, con la piazza completamente gremita di spettatori, come documentano le immagini del servizio fotografico allegato. Un colpo d’occhio che ha confermato ancora una volta la capacità dei Venerdì Piacentini di portare nel cuore della città eventi di richiamo nazionale.

Lo spettacolo, realizzato grazie alla consolidata collaborazione tra Blacklemon e la Italian Championship Wrestling, con la direzione di Emilio Bernocchi, giunta al quarto anno consecutivo, ha richiamato appassionati provenienti da tutta Italia. Sul ring si sono affrontati alcuni dei più importanti e titolati atleti del panorama italiano, protagonisti di incontri spettacolari che hanno coinvolto il pubblico dall’inizio alla fine.

A rendere ancora più speciale la serata è stato il risultato ottenuto dagli atleti piacentini, capaci di conquistare i due incontri più attesi: il main event con la prestigiosa “Coppa Piacenza” (vinto da Merak, al secolo Nicolò Tamborlani) e il match femminile vinto da Lara “Wild” Grecchi, accolti dagli applausi di una piazza entusiasta. Spettacolare anche la performance di Jacob Joke (all’anagrafe Paolo Borlini), che ha aperto le danze con il primo appassionante match. Tra gli arbitri presenti, protagonisti dello show insieme agli atleti, anche il piacentino Christian Lauria.



Per gli appassionati di wrestling, la serata ha regalato incontri di altissimo livello tecnico e risultati di grande rilievo. Machete ha confermato il proprio dominio difendendo con successo il titolo Fight Forever in un avvincente match a tre contro Luca Bjorn e lo statunitense Nick Robles, il “Rock’n’Roll Animal”, che con la sua grinta ha subito conquistato la simpatia del pubblico italiano. Grande spettacolo anche nel match femminile, che ha visto Queen Maya ed Eden affrontare Lara Wild e Lydia Rex in una sfida combattutissima.

Applausi anche per il match a tre coppie, con Ghepardero e Zoom opposti alla Squadra G, formata da El G e Cardi G, e al team britannico dei Lancadores, accompagnati dalla cattivissima manager Tori Fox. A completare il programma, Flamingo ha conquistato una convincente vittoria ai danni di Nick Pain, chiudendo una serata che ha confermato la straordinaria qualità tecnica degli atleti della Italian Championship Wrestling.



Il successo del wrestling si inserisce in una serata che ha visto tutte le aree del festival animate da una partecipazione eccezionale. Concerti, spettacoli, esibizioni sportive, mostre, street food, iniziative per famiglie e appuntamenti diffusi hanno coinvolto un pubblico trasversale composto da cittadini, turisti e visitatori arrivati anche da fuori provincia, confermando ancora una volta il ruolo dei Venerdì Piacentini come uno dei più importanti festival urbani del Nord Italia.

Con il record di presenze della terza serata, l’edizione 2026 prosegue dunque confermando la propria capacità di attrarre pubblico, valorizzare il centro storico e proporre eventi esclusivi in grado di trasformare Piacenza in una destinazione di riferimento per l’intrattenimento estivo. Un risultato che premia il lavoro organizzativo e la scelta di investire su produzioni originali e di alto livello, capaci di richiamare migliaia di persone e di offrire gratuitamente spettacoli che, per qualità e dimensioni, difficilmente trovano spazio in manifestazioni analoghe.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy