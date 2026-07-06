Lega a Castel San Giovanni, confermata la segretaria Giada Ferrari

Nei giorni scorsi si è svolto il congresso di sezione della Lega di Castel San Giovanni che ha visto la riconferma per acclamazione della segretaria uscente Giada Ferrari, 22 anni, anche consigliere comunale e capogruppo di maggioranza. Nel nuovo direttivo di sezione sono state elette Valentina Stragliati, Elena Galli e Donatella Viola. Soddisfazione è stata espressa dal Segretario Provinciale della Lega di Piacenza, Luca Zandonella, presente al congresso: “La Lega piacentina si è distinta nel corso degli anni per dare spazio concreto ai giovani che si avvicinano alla politica e la conferma di Giada ne è l’ennesima conferma. L’azione politica a guida Lega che si sta svolgendo nel Comune di Castel San Giovanni è uno dei fiori all’occhiello per il nostro movimento sul territorio e non posso che augurare buon lavoro a Giada ed a tutta la sezione”.

A ringraziare i militanti è stata la stessa segretaria riconfermata, Giada Ferrari: “Desidero ringraziare di cuore tutti i militanti per la fiducia che continuano ad accordarmi e, in modo particolare, i componenti del direttivo. Grazie per il percorso che abbiamo condiviso in questi anni e per quello che continueremo ad affrontare insieme, con impegno, passione e spirito di squadra. Un risultato di cui andiamo particolarmente fieri è aver sostenuto l’elezione del nostro Sindaco, Valentina Stragliati, simbolo della Lega a Castel San Giovanni. Sono orgogliosa del nostro gruppo, sempre presente e attivo nella vita del partito e non solo. La nostra sezione oggi può contare su una squadra che amministra la città con responsabilità e dedizione: il Sindaco Stragliati, l’assessore Galli e i consiglieri comunali Pozzi e la sottoscritta”.

L’apprezzamento di Valentina Stragliati

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal Sindaco di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati: “Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Giada Ferrari per la riconferma alla guida della sezione. Giada sta svolgendo un ottimo lavoro sia come Segretario sia come Capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale, distinguendosi per l’impegno e l’attenzione, in particolare verso le politiche giovanili. Un ringraziamento va agli altri componenti del direttivo, Donatella Viola ed Elena Galli, Assessore al Welfare, alla Sicurezza e all’Agricoltura, che sta portando avanti con grande dedizione e competenza deleghe importanti per la nostra comunità, così come a tutti i militanti che ogni giorno contribuiscono con passione alla crescita della sezione”.

“Desidero inoltre ringraziare il Segretario Provinciale Luca Zandonella, quello Regionale Matteo Rancan e il Segretario Federale Matteo Salvini per la costante vicinanza al nostro territorio e per il concreto sostegno alla realizzazione della tangenziale di Castel San Giovanni, un’opera fondamentale per il futuro della nostra città. Un pensiero, infine, va a Dino Passioni, fondatore della nostra sezione, il cui impegno e i cui valori continuano a rappresentare un punto di riferimento per tutta la nostra comunità politica”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy