Lega a Castel San Giovanni, confermata la segretaria Giada Ferrari

Nei giorni scorsi si è svolto il congresso di sezione della Lega di Castel San Giovanni che ha visto la riconferma per acclamazione della segretaria uscente Giada Ferrari, 22 anni, anche consigliere comunale e capogruppo di maggioranza. Nel nuovo direttivo di sezione sono state elette Valentina Stragliati, Elena Galli e Donatella Viola. Soddisfazione è stata espressa dal Segretario Provinciale della Lega di Piacenza, Luca Zandonella, presente al congresso: “La Lega piacentina si è distinta nel corso degli anni per dare spazio concreto ai giovani che si avvicinano alla politica e la conferma di Giada ne è l’ennesima conferma. L’azione politica a guida Lega che si sta svolgendo nel Comune di Castel San Giovanni è uno dei fiori all’occhiello per il nostro movimento sul territorio e non posso che augurare buon lavoro a Giada ed a tutta la sezione”.
A ringraziare i militanti è stata la stessa segretaria riconfermata, Giada Ferrari: “Desidero ringraziare di cuore tutti i militanti per la fiducia che continuano ad accordarmi e, in modo particolare, i componenti del direttivo. Grazie per il percorso che abbiamo condiviso in questi anni e per quello che continueremo ad affrontare insieme, con impegno, passione e spirito di squadra. Un risultato di cui andiamo particolarmente fieri è aver sostenuto l’elezione del nostro Sindaco, Valentina Stragliati, simbolo della Lega a Castel San Giovanni. Sono orgogliosa del nostro gruppo, sempre presente e attivo nella vita del partito e non solo. La nostra sezione oggi può contare su una squadra che amministra la città con responsabilità e dedizione: il Sindaco Stragliati, l’assessore Galli e i consiglieri comunali Pozzi e la sottoscritta”.
L’apprezzamento di Valentina Stragliati
Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal Sindaco di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati: “Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Giada Ferrari per la riconferma alla guida della sezione. Giada sta svolgendo un ottimo lavoro sia come Segretario sia come Capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale, distinguendosi per l’impegno e l’attenzione, in particolare verso le politiche giovanili. Un ringraziamento va agli altri componenti del direttivo, Donatella Viola ed Elena Galli, Assessore al Welfare, alla Sicurezza e all’Agricoltura, che sta portando avanti con grande dedizione e competenza deleghe importanti per la nostra comunità, così come a tutti i militanti che ogni giorno contribuiscono con passione alla crescita della sezione”.
“Desidero inoltre ringraziare il Segretario Provinciale Luca Zandonella, quello Regionale Matteo Rancan e il Segretario Federale Matteo Salvini per la costante vicinanza al nostro territorio e per il concreto sostegno alla realizzazione della tangenziale di Castel San Giovanni, un’opera fondamentale per il futuro della nostra città. Un pensiero, infine, va a Dino Passioni, fondatore della nostra sezione, il cui impegno e i cui valori continuano a rappresentare un punto di riferimento per tutta la nostra comunità politica”.