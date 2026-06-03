Grandine e vento sul Piacentino, Coldiretti conta i danni: “Il maltempo ha lasciato ferite nelle campagne”

La pesante ondata di maltempo che ha colpito ieri, martedì 2 giugno, la provincia piacentina ha purtroppo lasciato ferite nelle campagne. È quanto emerge da una prima ricognizione effettuata da Coldiretti Piacenza tra i propri associati, che segnalano danni causati da grandine, forti raffiche di vento e piogge di estrema intensità.

A subire le conseguenze peggiori sono state le coltivazioni che proprio in queste settimane si trovano nella fase cruciale dello sviluppo vegetativo, in prossimità della maturazione e della raccolta.

La geografia dei danni

Secondo i primi rilievi, l’area più colpita risulta essere la Bassa Piacentina, dove fenomeni grandinigeni localizzati hanno investito i campi di frumento, pomodoro e orticole, con particolare violenza nelle zone di San Pedretto (tra Castelvetro e Monticelli) e a Borgonovo di Monticelli d’Ongina. A Villanova, oltre alla pioggia, le forti raffiche di vento e una breve ma intensa grandinata hanno colpito duramente i frutteti, danneggiando in modo particolare le albicocche ormai pronte per la raccolta, ma anche i campi di pomodoro. Forte vento e situazione simile anche a Calendasco.

Sulla situazione interviene il Direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli:

“Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di una tropicalizzazione del clima che non dà tregua. Questi fenomeni climatici estremi, che si abbattono sui territori con una violenza dopo il caldo anomalo di fine maggio, rappresentano un colpo per un’agricoltura in una fase già complessa. I nostri imprenditori stanno operando in un contesto di estrema fragilità, schiacciati tra l’incudine dei rincari energetici e il martello delle speculazioni causate dalle tensioni geopolitiche internazionali”.

Monitoraggio in corso

Nelle prossime ore sarà possibile tracciare un quadro più preciso e quantificare l’entità economica delle perdite. Coldiretti Piacenza rinnova l’invito a tutti gli associati a segnalare tempestivamente i danni subiti presso gli uffici zona di riferimento, per consentire una mappatura puntuale delle criticità e l’attivazione delle procedure previste.

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