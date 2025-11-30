Guardia di finanza, da inizio anno individuati 32 evasori e sequestrati 25 milioni di euro

Dall’inizio del 2025 la Guardia di Finanza di Piacenza ha intensificato la propria attività di controllo, portando a risultati significativi su più fronti.

In ambito fiscale sono stati eseguiti 230 interventi che hanno permesso di individuare 32 evasori totali e di sequestrare 25 milioni di euro legati a reati tributari, segno di un’attività investigativa mirata e costante.

Parallelamente, i controlli sul lavoro irregolare hanno portato alla scoperta di 740 lavoratori non in regola nel corso di 80 verifiche, confermando la necessità di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno ancora diffuso.

Anche la spesa pubblica è stata oggetto di approfonditi accertamenti: 200 controlli hanno rilevato danni erariali per 30 milioni di euro. Nel complesso, un bilancio che testimonia l’impegno continuo delle Fiamme Gialle nella tutela dell’economia e della legalità.

