Guida per decine di chilometri disorientata e in stato confusionale, soccorsa e salvata dai carabinieri

Lieto fine per una 62enne scomparsa da Carpaneto: rintracciata dai carabinieri dopo aver guidato per ore alla cieca. La donna, disorientata, ha percorso ininterrottamente decine di chilometri senza rendersene conto. I carabinieri di Carpaneto Piacentino l’hanno intercettata e fermata nei pressi di Niviano di Rivergaro (PC) grazie alla rete dei sistemi di videosorveglianza comunali. La donna si era allontanata in auto nel primo pomeriggio senza raggiungere la sua destinazione.

Decisiva la sinergia tra l’Arma piacentina e la Polizia Locale dell’Unione Val Nure Val Chero. Nel tarda serata di ieri martedì 17 febbraio si è conclusa con un lieto fine una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso una famiglia di Carpaneto Piacentino. I carabinieri hanno rintracciato sana e salva una donna di 62 anni di cui si erano perse improvvisamente le tracce per diverse ore. L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando il marito, visibilmente preoccupato, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda.

L’uomo ha riferito che la moglie è uscita di casa a bordo della sua piccola utilitaria intorno alle 13:15 per recarsi in visita dalla sorella a Fontana Fredda di Cadeo. Nel pomeriggio, tuttavia, i familiari non l’hanno vista arrivare e hanno provato ripetutamente a contattarla al telefono cellulare, ma senza alcun esito.

La macchina delle ricerche quindi si è attivata in modo tempestivo. Tramite il prezioso supporto della Polizia Locale dell’Unione “Val Nure e Val Chero”, i carabinieri hanno controllato in tempo reale i varchi di videosorveglianza stradale. Già alle 17:33, il sistema ha rilevato il transito dell’utilitaria nei pressi del comune di Pianello Val Tidone, lungo la SP412R.

Acquisita questa informazione fondamentale, la pattuglia dei carabinieri della Stazione di Carpaneto Piacentino, insieme ai colleghi di Pianello Val Tidone e Castel San Giovanni hanno seguito passo dopo passo tutti gli spostamenti dell’auto, da Pianello Val Tidone verso Castel San Giovanni per poi deviare verso la Val Trebbia, mentre la Centrale Operativa ha coordinato l’intervento sul territorio, supportata dai continui aggiornamenti che arrivavano dalla Polizia Locale.

Una volta individuata l’utilitaria in movimento, i militari di Carpaneto Piacentino, con l’auto di servizio e con cautela hanno affiancato l’auto ed hanno richiamato l’attenzione della signora, che finalmente ha fermato la sua corsa. La donna, infatti, è risultata profondamente disorientata: ricordava il proprio nome ma non ha saputo dire dove era diretta. Ha percorso ininterrottamente diversi chilometri alla cieca, allontanandosi sempre di più dalla sua destinazione originaria senza rendersene conto.

La tempestività e il costante monitoraggio hanno dato i loro frutti: i militari sono riusciti a intercettare la vettura e l’hanno fermata in totale sicurezza poco dopo l’abitato di Niviano. La donna, pur provata e confusa, è risultata in buone condizioni di salute. Accompagnata in auto dai militari di Carpaneto Piacentino, ha potuto così fare rientro a casa e ha riabbracciato i propri familiari, mettendo fine a un pomeriggio ed una serata di grande apprensione.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy