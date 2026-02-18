Referendum sulla giustizia, sabato 21 febbraio incontro a Bobbio del comitato per il NO

Il Comitato per il No invita la comunità di Bobbio e della val Trebbia ad una conversazione-confronto sui temi della riforma della giustizia con Gianni D’Amo, storico presidente dell’associazione piacentina “Cittacomune”.
LA NOTA DEL COMITATO PER IL NO
L’appuntamento è per sabato 21 febbraio alle ore 18 presso il Centro Polivalente del comune di Bobbio.
Crediamo sia importante una fondata conoscenza del quesito referendario per dire sì o no a una legge che cambierà la struttura della magistratura e di conseguenza il bilanciamento tra i poteri dello stato previsto dalla Costituzione.
Riteniamo utile capire i termini usati e le conseguenze della riforma, perché non migliori la giustizia e perché voglia la separazione delle carriere, quando meno dell’1% dei magistrati passa dall’una all’altra.
E’ importante capire come la riforma Nordio, accanto all’Autonomia Differenziata e al Premierato, realizzi un disegno politico che cambia faccia alla Repubblica e per farlo ha bisogno di cambiare 7 articoli della Costituzione.