Gusta la prevenzione, domani nuovo appuntamento a Campagna Amica Piacenza

Prosegue il ciclo di incontri dedicati alla prevenzione attraverso corretti stili di vita promosso dalla Breast Unit dell’Azienda Usl di Piacenza. Domani, martedì 14 aprile, alle 18, a Campagna Amica Piacenza (strada Farnesiana 17) è in programma il secondo appuntamento di Gusta la prevenzione – La salute è nel piatto, l’iniziativa che unisce informazione scientifica ed esperienza pratica per aiutare le persone a prendersi cura della propria salute a partire dall’alimentazione.

Al centro dell’incontro il tema “Alimentazione e infiammazione. Esiste davvero una dieta antinfiammatoria?”, una domanda sempre più diffusa sulla quale i professionisti proporranno un approfondimento basato su evidenze scientifiche, offrendo strumenti concreti e indicazioni utili per la vita quotidiana.

Come nelle precedenti edizioni, l’appuntamento prevede un format dinamico che alterna momenti di confronto a una dimostrazione pratica in cucina. Sarà realizzato un piatto a base di pesce azzurro con ratatouille di verdure di stagione e pane integrale all’olio extravergine, per mostrare come scelte semplici e accessibili possano contribuire al benessere generale e alla prevenzione delle principali patologie.

All’incontro intervengono Dante Palli, direttore della Breast Unit, Jessica Rolla, medico specialista in Scienze dell’alimentazione, e la dietista Elisa Carrai, con la partecipazione della chef e maestra di cucina Caterina Petrosino.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Coldiretti Piacenza, Donne Coldiretti e l’associazione Armonia, a conferma dell’importanza di un lavoro di rete tra professionisti sanitari, realtà del territorio e comunità per promuovere salute e consapevolezza.

“Questi incontri – evidenzia il dottor Palli – si inseriscono nelle attività di promozione della salute della Breast Unit. Il nostro obiettivo è rendere sempre più accessibili i temi della prevenzione, traducendo le indicazioni scientifiche in comportamenti concreti e sostenibili”.

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