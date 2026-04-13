Lite tra giovanissimi, 16enne ubriaco aggredisce i carabinieri: bloccato con lo spray al peperoncino e denunciato

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Cortemaggiore, nella serata di sabato 11 aprile, a seguito di una segnalazione per una lite tra giovani in una via del centro, sono intervenuti ed hanno denunciato un sedicenne.

Durante un servizio perlustrativo, una pattuglia è stata avvicinata da un cittadino che riferiva di un acceso diverbio in corso tra due ragazzi ed una ragazza, poco distante.

I militari si sono recati immediatamente sul posto, dove hanno individuato un sedicenne italiano in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol.

Il giovane ha dichiarato di essere stato aggredito da un coetaneo sconosciuto incontrato poco prima per strada, ma secondo quanto ricostruito, il ragazzo era stato allontanato da una festa proprio a causa del suo stato di ubriachezza e, poco prima dell’arrivo dei militari, stava inoltre aggredendo verbalmente la propria fidanzata.

Alla vista dei Carabinieri, intervenuti per separare le parti e mettere in sicurezza la giovane, il sedicenne ha reagito con violenza, tentando di scagliarsi immediatamente anche contro di loro, la fidanzata ha cercato di fermarlo, ma il sedicenne ubriaco è riuscito a scagliarsi contro uno dei Carabinieri.

Per contenere l’aggressività del ragazzo, l’altro militare è stato costretto ad usare dello spray al peperoncino in dotazione riuscendo finalmente a immobilizzarlo. Il giovane identificato, è risultato residente a Piacenza e già noto alle forze di polizia.

Al termine delle procedure, il sedicenne è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e successivamente affidato al padre, nel frattempo giunto sul luogo dell’intervento.

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