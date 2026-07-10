Droga e prostituzione, controlli a tappeto della polizia locale: trovata in possesso di hashish, ragazzina minorenne nei guai

Una minorenne trovata in possesso di sostanza stupefacente e l’identificazione di prostitute e clienti sono il risultato di una serie di controlli effettuati dalla Polizia Locale di Piacenza nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, del degrado urbano e dello sfruttamento della prostituzione.

I controlli

Diverse pattuglie del Comando di via Rogerio nei giorni scorsi hanno coordinato un servizio di controllo del territorio che ha interessato sia alcune aree residenziali e verdi della città, sia la periferia industriale, tra le quali via Negri, presso i giardini “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, e la zona della Caorsana, aree oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e costantemente monitorate dagli agenti. Nel corso del servizio sono state identificate numerose persone.

All’interno dell’area verde di via Negri, l’attenzione degli operatori della Polizia Locale si è concentrata su un gruppo di giovani. Tra loro, una ragazza minorenne è stata trovata in possesso di un quantitativo di hashish. La sostanza è stata sequestrata e la giovane è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti. Come previsto dalla normativa vigente, i genitori sono stati immediatamente informati dell’accaduto e la minore è stata affidata alla loro custodia.

Successivamente i controlli si sono spostati nella zona industriale di strada Caorsana, dove le pattuglie hanno effettuato verifiche mirate per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada e le condotte illecite o di intralcio alla circolazione ad esso collegate. Nel corso del servizio gli agenti hanno sorpreso un uomo mentre stava contrattando una prestazione sessuale con una prostituta, appartati a bordo di un’autovettura. Entrambi sono stati identificati e nei confronti del cliente è stata contestata la prevista sanzione amministrativa.

Garantire maggiore sicurezza

“L’obiettivo di questi servizi è garantire maggiore sicurezza ai cittadini nelle aree residenziali e nei parchi pubblici, senza trascurare le zone periferiche e produttive della città – viene spiegato dal Comando di via Rogerio -. I controlli della Polizia Locale proseguiranno con continuità, in particolare nei parchi cittadini e nell’area di via Negri, dove continueremo a mantenere alta l’attenzione. Le segnalazioni che pervengono quotidianamente alla Centrale Operativa, relative a situazioni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica o comportamenti illeciti, vengono attentamente valutate e rappresentano uno strumento fondamentale per orientare l’attività di controllo sul territorio. La presenza degli agenti è la dimostrazione concreta che le richieste dei cittadini vengono ascoltate e si traducono in interventi mirati per garantire sicurezza e decoro”.

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