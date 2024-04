“Histoire du Soldat” di Igor Stravinskij, in scena il 24 aprile al Teatro dei Filodrammatici

La rappresentazione di “Histoire du Soldat” di Igor Stravinskij, in scena il 24 aprile alle ore 10 (riservata alle scuole) e alle 11.30 (aperta al pubblico) al Teatro dei Filodrammatici, rappresenta una collaborazione nell’ambito della convenzione di cooperazione artistica sottoscritta da Conservatorio di Musica Nicolini di Piacenza e Teatro Gioco Vita, che va a consolidare un rapporto di antica data tra le due istituzioni culturali della città.

Una cooperazione nata per sensibilizzare i ragazzi e i giovani all’ascolto e alla conoscenza del patrimonio musicale e per diffondere la cultura musicale ed artistica, con particolare attenzione ai più giovani, individuando nella scuola l’interlocutore privilegiato. Lo spettacolo è stato presentato venerdì pomeriggio durante una conferenza stampa nel ridotto dei Teatro dei Filodrammatici a cui hanno preso parte il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi, il vicepresidente di Teatro Gioco Vita Jacopo Maj, il direttore del dipartimento di musica applicata del Nicolini Riccardo Dapelo e il direttore d’orchestra del Conservatorio Giuseppe Camerlingo. Nonostante sia stata scritta più di un secolo fa, “Histoire du Soldat” rimane una delle opere più innovative e influenti della storia della musica occidentale. La sua combinazione unica di stili musicali e influenze culturali ha ispirato generazioni di compositori e artisti, confermando il suo status di capolavoro intramontabile e imprescindibile nel repertorio musicale del XX secolo. La sfida, oggi, è di unire sotto l’egida di Stravinskij diverse forze ed interessi.

Da un lato il Conservatorio di Musica Nicolini di Piacenza sfrutta le sue forze interne per far vivere la partitura e raccorda gli sforzi del dipartimento di esercitazioni orchestrali per la parte musicale e i dipartimenti di musica applicata e di teatro musicale per l’allestimento e le videoproiezioni; dall’altro, Teatro Gioco Vita, centro di produzione teatrale riconosciuto da MIC e Regione, che è attivo da più di 50 anni a livello locale, nazionale e internazionale in particolare nel teatro per le giovani generazioni, producendo spettacoli di teatro d’ombre che hanno circuitato in tutto il mondo e realizzando molteplici attività sul territorio (Stagione di Prosa del Teatro Municipale, Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”, Stagioni di teatro per le scuole e le famiglie, formazione professionale, laboratori e progetti educational). La regia di “Histoire du Soldat” è affidata a Roberto Recchia mentre le videoscenografie sono realizzate dal dipartimento di musica applicata del Nicolini diretto da Riccardo Dapelo. L’Ensemble musicale del Conservatorio è diretto dal maestro Giuseppe Camerlingo. La trama di “Histoire du Soldat” ruota attorno a un soldato che, dopo aver trascorso un periodo di licenza, si imbatte in un misterioso vecchio diavolo.

È una storia semplice e al tempo stesso complessissima, adatta a tutte le età: un teatro particolarmente necessario nei nostri tempi di pace precaria, quando sembriamo dimenticare cosa significhi ‘guerra’, pur avendola alle porte di casa. La rappresentazione delle ore 10, dedicata alle scuole, è inserita nel cartellone Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” curata da Simona Rossi e organizzata da Teatro Gioco Vita con la direzione artistica di Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Lo spettacolo delle 11.30, che fa parte del programma di Orientamento 2024 del Conservatorio Nicolini per la scuola secondaria di secondo grado, è aperto al pubblico: biglietti (7 euro) acquistabili presso il Teatro dei Filodrammatici (Via Santa Franca, 33) dalle ore 11.