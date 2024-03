Appuntamento sospetto al cimitero, i carabinieri trovano oltre mezzo chilo di droga: un arresto e una denuncia

I carabinieri della Stazione di San Nicolò fermano due persone dopo aver notato un incontro sospetto, trovato oltre mezzo chilo di droga.

Per un giovane di 27 anni, residente in provincia di Pavia è scattato l’arresto in flagranza, per un 42enne del luogo la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’intervento dei carabinieri di San Nicolò è avvenuto intorno alle 22 e 40 di martedì 19 marzo nel parcheggio del cimitero della frazione quando, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato parcheggiati in zona defilata ed al buio un ciclomotore ed un’auto con a bordo due persone. I carabinieri hanno identificato i due nell’auto e il proprietario dello scooter, seduto al lato passeggero della vettura.

Considerata la situazione insolita, i militari li hanno subito sottoposti a perquisizione sia personale sia dei veicoli trovandoli in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare, 500 gr di marijuana era conservata in due involucri di cellophane dentro il sellino del ciclomotore di proprietà del 27enne pavese. Altri 80 grammi circa di hashish invece nascosti nella ruota posteriore dello stesso mezzo.

Ulteriori 20 grammi di hashish erano sotto il tappetino anteriore dell’auto su cui erano i due di proprietà di un 42enne del luogo. Il giovane pavese, inoltre, in due portafogli diversi aveva denaro contante per complessivi 2210 euro in banconote di vari tagli probabile provento di spaccio. Lo scooter che aveva in uso era anche sprovvisto di copertura assicurativa e pertanto verrà sequestrato amministrativamente.

Entrambi sono stati condotti in caserma. L’operaio 42enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga, mentre il giovane pusher 27enne è finito in manette. Si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima, previsto per la giornata odierna dinanzi al Tribunale di Piacenza.