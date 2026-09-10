Cena dei Mille alla settima edizione, i Salumi DOP Piacentini grandi protagonisti a Parma

Si è svolta ieri sera la settima edizione della “Cena dei Mille”, lo straordinario evento gastronomico promosso dalla Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy insieme al Comune di Parma. Il centro storico della città si è trasformato in un raffinato ristorante gourmet a cielo aperto: un’unica, suggestiva tavolata lunga 400 metri, estesa tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, ha accolto mille commensali per un percorso enogastronomico d’eccellenza.

La serata

Ad aprire la serata è stato l’incantevole aperitivo in Piazza Garibaldi con 18 postazioni dedicate al food & beverage, tra cui le eccellenze della Parma Food Valley e i prestigiosi Consorzi di Tutela del territorio (tra cui Culatello di Zibello, Coppa di Parma, Salame Felino, Fungo di Borgotaro, Coppini Arte Olearia, Destinazione Turistica Emilia con l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, oltre a una ricca offerta di vini rilevanti.

Un ruolo di primo piano

In questo contesto d’eccezione, i Salumi DOP Piacentini hanno svolto un ruolo di primissimo piano come apripista dell’evento. Le proposte dell’AperiDOP Piacentino, curate da Lorella Ferrari, hanno riscosso un successo straordinario tra i presenti grazie a combinazioni uniche:

Spiedino di uva nera e bianca con Salame Piacentino DOP ;

; Tocchetti di focaccia alla zucca e uvetta abbinati alla Pancetta Piacentina DOP ;

; Coppa Piacentina DOP servita con torta di patate e torta di erbette preparate dagli chef di Parma Quality Restaurants.

All’evento ha presenziato il Presidente del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, Antonio Grossetti, che ha avuto il piacere di portare i propri saluti alle istituzioni presenti: il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele Pascale, il Sindaco di Parma Michele Guerra, l’Assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, l’Assessore del Comune di Piacenza Simone Fornasari e numerose altre autorità e ospiti illustri.

“È sempre un onore e un gran piacere essere invitati dal Comune di Parma a questa straordinaria manifestazione per rappresentare il meglio del territorio piacentino”, ha commentato il Presidente Grossetti al termine della serata.

Chef Gennaro Esposito

Un momento speciale della serata è stato dedicato all’ospite d’onore dell’edizione 2026: il guest chef due Stelle Michelin Gennaro Esposito, patron de «La Torre del Saracino», che ha deliziato i commensali con la sua celebre minestra di pasta mista con crostacei e pesci di scoglio.

In virtù del legame d’amicizia e delle numerose collaborazioni in eventi nazionali ed esteri, il Consorzio ha omaggiato lo chef campano con una Coppa Piacentina DOP. Un dono particolarmente gradito da Gennaro Esposito, grande estimatore e conoscitore di questo prodotto simbolo del territorio piacentino.

La partecipazione alla Cena dei Mille conferma ancora una volta il ruolo centrale dei Salumi DOP Piacentini nella valorizzazione e promozione della tradizione enogastronomica della provincia di Piacenza.