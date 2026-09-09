Piazza Duomo torna a tavola con la “Cena in famiglia per la Cattedrale”, lunedì 14 settembre la seconda edizione

Una grande tavolata nel cuore della città per riportare i piacentini a vivere piazza Duomo e, nello stesso tempo, contribuire alla cura della Cattedrale. È lo spirito della seconda edizione della «Cena in famiglia per la Cattedrale», in programma lunedì 14 settembre alle 20, presentata questa mattina nella Sala Carpi di Confcommercio Piacenza. Dopo gli oltre 400 partecipanti dello scorso anno, le prenotazioni per questa edizione stanno proseguendo e restano ancora alcuni posti a disposizione.

Alla presentazione sono intervenuti Giovanni Struzzola della Fondazione Opera Parrocchiale della Cattedrale di Piacenza, il direttore di Confcommercio Piacenza Gian Luca Barbieri, Mauro Saccardi, socio sostenitore dell’Associazione Amici dell’Opera Diocesana, e Valter Bulla, tra gli sponsor che sostengono l’iniziativa.

«L’evento nasce da una duplice idea e con due finalità – ha spiegato Giovanni Struzzola –. La prima è valorizzare piazza Duomo, una delle piazze più belle di Piacenza ma non sufficientemente frequentata dai piacentini. L’obiettivo è far riconquistare la piazza alla città e abbiamo pensato di farlo attraverso la famiglia, riunendola attorno a una grande cena. La seconda finalità è raccogliere fondi per la manutenzione della Cattedrale, un edificio che necessita di una cura e di interventi costanti».

L’intero ricavato della serata sarà infatti destinato alla Fondazione Opera Parrocchiale della Cattedrale di Piacenza. «Contribuire alla sua manutenzione – ha aggiunto Struzzola – significa aiutare a conservare un gioiello che non appartiene soltanto alla diocesi di Piacenza-Bobbio, ma a tutta la città e alla provincia».

La cena sarà curata dall’Accademia della Cucina Piacentina e potrà contare sul contributo di numerose imprese, associazioni e realtà del territorio che hanno messo a disposizione prodotti, servizi e supporto organizzativo.

Confcommercio Piacenza ha rinnovato il proprio sostegno all’iniziativa dopo il risultato della prima edizione. «Lo scorso anno è stato un ottimo successo e pensiamo che possa esserlo anche quest’anno – ha sottolineato Gian Luca Barbieri –. Restano ancora alcuni posti e chi desidera partecipare può quindi ancora prenotarsi».

La partecipazione è a offerta libera, con un contributo minimo di 25 euro a persona, mentre i bambini fino a sei anni non pagano. Le prenotazioni possono essere effettuate in piazza Duomo al Bar Principessa oppure telefonando al numero 338 9292145.

Prima della cena sarà inoltre possibile salire alla cupola affrescata dal Guercino. La visita, gratuita e su prenotazione, si terrà dalle 18 alle 19 e sarà condotta da Manuel Ferrari, direttore di Kronos – Museo della Cattedrale.

L’iniziativa è organizzata dalla diocesi di Piacenza-Bobbio in collaborazione con Confcommercio Piacenza, con il patrocinio del Comune di Piacenza ed ha visto il sostegno e la collabozione di: Accademia della Cucina Piacentina, Banca di Piacenza, Bar Principessa, Blacklemon, Bulla, Cantine Valtidone, Cascina Pizzavacca, Coldiretti, Colla, Conad, Consorzio Salumi, Coro Marketing, Cucinieri, Fiorani, Il Nuovo Giornale, La Magnana, Meazza, Metronotte, Musetti, Panificatori, San Martino, Sgorbati, Taberna Movida, TecnoGen, Tria e Valcolatte.