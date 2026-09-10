Youthbank, c’è tempo fino al 20 settembre per candidarsi alla nuova edizione

C’è tempo fino al 20 settembre per candidarsi come YouthBanker alla nuova edizione di YouthBank, il progetto promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano che coinvolge i giovani nella lettura dei bisogni del proprio territorio e nella definizione e selezione degli interventi da sostenere.

La call è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni, interessati a vivere un’esperienza di partecipazione e responsabilità, mettendosi in gioco per la propria comunità. I giovani selezionati entreranno a far parte di una delle quattro sezioni della ‘banca dei giovani’ – YouthBank Piacenza, YouthBank Piacenza Levante, YouthBank Piacenza Ponente e YouthBank Vigevano – e saranno accompagnati in un percorso di formazione e lavoro di gruppo.

L’esperienza rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale, attraverso l’acquisizione di competenze legate alla progettazione sociale, all’analisi dei bisogni, al project management, alla comunicazione e alla raccolta fondi. Non sono richieste esperienze pregresse: a chi si candida sono richieste soprattutto curiosità, disponibilità al confronto e voglia di impegnarsi.

Il percorso prenderà il via il 10 e 11 ottobre a Ferriere con la formazione residenziale obbligatoria, dedicata alla conoscenza del metodo YouthBank e ai primi strumenti utili per affrontare il lavoro successivo.

Dopo la chiusura della call, tutti i candidati saranno contattati per un colloquio con lo staff di YouthBank, coordinato dal Project manager Edoardo Favari, nell’ambito del percorso di selezione.

Le candidature come YouthBanker sono aperte fino al 20 settembre

Per candidarsi è sufficiente compilare il form disponibile sulla homepage del sito youthbank. fondazionepiacenzavigevano.it . Per informazioni è possibile scrivere a youthbank@ fondazionepiacenzavigevano.it .