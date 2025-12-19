Il 2025 della Cooperativa San Martino, l’AD Milza: “Numeri significativi che confermano l’eccezionale 2024” – AUDIO

L’Amministratore Delegato di Cooperativa San Martino Francesco Milza è intervenuto a Radio Sound facendo un bilancio dell’attività del 2025, sottolineando quali sono stati i principali indicatori di volume e di resa dell’attività e quali fattori hanno inciso maggiormente sulle performance dell’anno.

Certamente è un bilancio leggermente prematuro – spiega Francesco Milza – ma sicuramente il tendenziale del 2025 è molto chiaro. Intanto abbiamo confermato un anno per noi eccezionale come il 2024, per la prima volta abbiamo superato gli 80 milioni di euro di fatturato, più di 2300 addetti medi nell’anno. Si tratta di numeri significativi che forniscono una conferma importante in termini di volumi ma anche di qualità del lavoro che abbiamo erogato rispetto ai nostri servizi e sui nostri clienti. Stiamo facendo un lavoro importante e nel 2026 potremmo allargare un po’ la nostra sfera di attività, quindi ci sarà qualche novità.

Il 2025 per la Cooperativa San Martino è stato un anno di traguardi e di soddisfazioni

E’ stata incrementata tutta una serie di servizi nei confronti dei soci su vari temi come quello della casa, grazie a un affrancamento nella ricerca di un’abitazione, ma la realtà piacentina ha anche puntato molto anche sul tema della formazione per soci e lavoratori.

Siamo molto felici di aver incrementato i servizi – prosegue l’Amministratore Delegato – nei confronti dei nostri soci lavoratori. Per quanto riguarda i clienti, perché noi siamo cooperativa e anche impresa, ci viene riconosciuta una certa professionalità. Infatti abbiamo avuto, e abbiamo in corso, tutta una serie di nuove attività con i clienti che ci danno grande soddisfazione proprio sul piano della professionalità.

Il 2026 sarà un anno molto importante per la Cooperativa San Martino, perché festeggerà il 40esimo anniversario.

Quali sono le priorità per il nuovo anno ormai alle porte?

Sicuramente c’è il tema della diversificazione, quindi metteremo in campo servizi anche in ambiti per noi inusuali. Infatti operiamo fondamentalmente nel campo della logistica interna, ma ci sarà una novità che non posso ancora anticipare che riguarda nuovi settori. Inoltre stiamo lavorando su un progetto molto importante che ci porterà ad allargare la nostra sfera di presenza anche su altri territori.

Francesco Milza è anche Presidente Regionale di Confcooperative, quindi ha Radio Sound ha fatto una interessante riflessione sul mondo cooperativo. In questo presente c’è una forte polarizzazione tra realtà virtuose e modelli molto criticati.

Si tratta di un tema assolutamente d’attualità. Recentemente è stato pubblicato il piano nazionale per l’economia sociale che tocca questi argomenti perché si ravvisa la necessità di avere anche dei modelli nuovi rispetto a temi economici imprenditoriali. La cooperazione si posiziona in quel mondo per sua natura, per caratteristiche peculiari basate sulla partecipazione dei lavoratori, la democraticità della rappresentanza piuttosto che l’indivisibilità degli utili. Sono i temi che vogliamo portare avanti anche attraverso una legge regionale. Abbiamo bisogno di una sensibilità diversa e su questo non basta il titolo di essere qualcuno ma di come si fanno le cose.

Cooperazione sana

L’obiettivo della Cooperativa San Martino è soddisfare le esigenze dei clienti, impegnandosi sempre a superare le loro aspettative. E’ grazie alla serietà e professionalità messa in campo da 40 anni, traguardo che si raggiungerà nel 2026, si conferma un partner affidabile e flessibile per le imprese. La sinergia con i clienti, unitamente alla valorizzazione del lavoro dei soci, rappresentano i pilastri su cui si basa la mission della realtà piacentina tesa alla crescita e al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi.

Per una cooperazione sana – conclude Milza – bisogna portare avanti il tema della partecipazione, che significa anche la relazione con le comunità e i territori, un nuovo modello di rapportarsi pure con le pubbliche amministrazioni. In particolare essere quella terza gamba tra il modello prettamente pubblico e il soggetto privato capitalistico che in qualche maniera può aiutare e supportare un modello di welfare che è nostro, come territorio e come comunità dell’Emilia Romagna.

Il 2025 della Cooperativa San Martino

