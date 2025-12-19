Volley, Serie B2 – La VAP chiude il suo 2025 in trasferta: sabato in campo a Viadana

Ultima sfida dell’anno per le under 18 della Nordmeccanica VAP che sabato (partita al via alle 18:30) scenderanno sul campo del Viadana Volley per l’undicesima giornata di Serie B2 girone E.
La Academy arriva all’ultima gara prima della sosta – con il campionato che ripartirà il 10 gennaio 2026 – in uno stato di forma piuttosto importante con quattro successi nelle ultime quattro gare ed una crescita testimoniata dal netto 3-0 ai danni del Minerva Volley: le ragazze di coach Fanni stanno registrando un crescendo soprattutto sul fronte della continuità e dell’atteggiamento, chiavi di volta importanti di fronte ad un’avversaria forte e caparbia.
Viadana nelle ultime tre uscite ha saputo vincere due gare con un fattore comune, quello del tiebreak: le mantovane infatti hanno trovato il successo con Polisportiva I Care e Volley Team Bologna partendo da una situazione di svantaggio e rispondendo con una rimonta condotta fino al quindicesimo punto del set breve. Il Viadana veleggia al terzo posto con 21 punti conquistati e nove lunghezze di distanza dalla vetta occupata dall’imbattuta Soliera.