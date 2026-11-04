Il 6 novembre a Castel San Giovanni l’edizione 2026 del Memorial Daniele Tosca

Venerdì 6 novembre alle 21 al Teatro Verdi a Castel San Giovanni è in programma l’edizione 2026 del Memorial Daniele Tosca. La serata, ormai una tradizione molto sentita dalla comunità locale, unisce il ricordo di Daniele Tosca – giovane avvocato castellano prematuramente scomparso – ai temi della solidarietà, della vicinanza alle famiglie e della prevenzione oncologica, quest’ultima al centro delle iniziative LILT.

«Ricordiamo Daniele come una persona dai valori profondi – ha sottolineato Franco Pugliese –. Questo Memorial è un’iniziativa di forte carattere sociale rivolta a tutta la popolazione per promuovere la prevenzione attraverso stili di vita sani e la diagnosi precoce, sostenendo la salute anche nel momento della malattia. Coltivare la solidarietà sociale è per LILT un’opportunità preziosa per contribuire allo sviluppo della prevenzione sul territorio. Vogliamo poi essere di sostegno ai giovani professionisti sanitari per far crescere anche in loro la sensibilità verso questi temi».

Nel corso dell’evento, infatti, verrà assegnata la borsa di studio offerta dalla famiglia Tosca e destinata a una tesi accademica meritevole incentrata sulla prevenzione dei tumori.

Protagonista sul palco sarà la Creme Carmel Band. Patrizio Capelli ha partecipato alla conferenza in una duplice veste: come medico collaboratore di LILT, di cui condivide gli ideali, e come musicista. «La band contribuirà a portare una ventata di musicalità e allegria alla serata – ha spiegato il Dott. Capelli –. Abbiamo scelto un repertorio da cantare tutti insieme per coinvolgere il pubblico: questa è la nostra sfida. Il nostro triplice obiettivo resta quello di ricordare una persona così importante per la zona, fare prevenzione e sostenere concretamente i giovani».

L’Assessore alle Politiche Sociali, Elena Galli, ha espresso profonda gratitudine per l’iniziativa: «Ringrazio tutti per la costanza nel mantenere viva la memoria di Daniele in tutti questi anni e per il grande rilievo dato alla prevenzione, fondamentale oggi davanti ai tanti casi di malattie oncologiche che purtroppo colpiscono anche i giovani. Un ringraziamento speciale va alla signora Giacomina, mamma di Daniele, per questo importante contributo. Sono davvero onorata che questo evento si tenga a Castel San Giovanni».

A chiudere gli interventi è stato il Sindaco di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati, che si è unita ai ringraziamenti alla LILT, al suo presidente Franco Pugliese per la passione che investe costantemente, e alla signora Giacomina: «Ricordare Daniele è un dovere per Castel San Giovanni, per onorare una memoria che tantissimi castellani custodiscono con profondo affetto. La borsa di studio e il concetto di prevenzione sono elementi di grandissimo valore per la nostra comunità. Un grazie sincero va anche al Dott. Capelli, che continua a essere un grande professionista e un punto di riferimento insostituibile per tutti noi. Questa iniziativa così importante e significativa – ha concluso la prima cittadina – dà grande lustro al nostro comune e ci consente di diffondere un messaggio di vitale importanza».

L’ingresso allo spettacolo prevede un contributo di 15 euro a sostegno delle attività di prevenzione di LILT Piacenza. I biglietti sono disponibili in prevendita alla Libreria Puma di Castel San Giovanni oppure direttamente la sera dell’evento all’ingresso del Teatro Verdi.