Il 7 luglio 2026 Gioele Dix al Festival di Teatro Antico di Veleia

Martedì 7 luglio (alle ore 21.30) il Festival di Teatro Antico di Veleia ospita la prima nazionale del nuovo spettacolo di Gioele Dix “Ettore e Andromaca che non volevano la guerra”, un emozionante viaggio nel cuore più umano dell’Iliade.

«Gioele Dix è tra gli artisti che hanno scelto di fare del Festival di Teatro Antico di Veleia un luogo di confronto e di ricerca – commenta la direttrice artistica Paola Pedrazzini – Accogliere la prima nazionale del suo nuovo spettacolo significa rinnovare un dialogo costruito nel tempo e una fiducia reciproca che dà valore al percorso del Festival».

Gioele Dix, interprete di eccezionale acume teatrale, unisce in modo impeccabile una profonda ricerca letteraria e drammaturgica alla freschezza e all’ironia della narrazione, curando il testo, la regia e la recitazione di questo intenso viaggio nelle profondità dell’epica omerica.

Lo spettacolo non punta a esaltare i guerrieri o i trionfatori, ma sceglie di concentrarsi su quel momento sospeso sulle mura di Troia in cui Ettore, Andromaca e il piccolo Astianatte incarnano il lato più intimamente e tragicamente umano del mito, raggiungendo i vertici della poesia universale. Tramite un racconto nitido, vibrante e carico di coinvolgimento, Dix fa riaffiorare interrogativi vecchi di tremila anni – come il fato, l’esercizio del potere, il ricordo, l’amore filiale e l’idea di futuro – per riconsegnarli alla nostra attualità con potente incisività. Il teatro diventa così un ponte diretto tra l’antico e l’oggi, sfidando il pubblico a riflettere sull’immodificabile natura dei conflitti e sul bisogno inesauribile di pace e dignità.

Biglietti ancora disponibili su: www.veleiateatro.com

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