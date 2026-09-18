Il Conservatorio Nicolini torna su Sky Classica con tre nuovi appuntamenti

La musica del Conservatorio Nicolini torna ad animare i palcoscenici televisivi nazionali: Sky Classica, canale 121, rinnova la collaborazione con l’istituzione piacentina e propone tre nuovi appuntamenti dedicati all’attività orchestrale e cameristica del Conservatorio, portando a un pubblico più ampio il lavoro di studenti, docenti e giovani professionisti.

Gli eventi, trasmessi in alta definizione, sono inseriti nel contenitore “Notevoli”, che raccoglie concerti delle più importanti accademie musicali italiane, e saranno disponibili anche on demand sulla piattaforma Più Classica.

Il primo appuntamento è il concerto inaugurale dell’anno accademico 2025/2026, andato in scena al Teatro Municipale di Piacenza nel gennaio 2026, con protagonista l’Orchestra Sinfonica “Antonino Votto” del Conservatorio di Piacenza Città Verdiana, una delle realtà di punta dell’istituzione, che riunisce studenti, docenti e giovani professionisti in un progetto di eccellenza didattica e artistica.

La trasmissione sarà suddivisa in due serate. Lunedì 21 settembre, alle 22.30, andrà in onda la prima parte, dedicata al Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in fa minore di Chopin, con Vanessa Benelli Mosell al pianoforte e alla direzione. Solista e direttrice di fama mondiale, Vanessa Benelli Mosell è stata ospite d’onore del Conservatorio Nicolini, che ha avuto il privilegio di accoglierla in un appuntamento di particolare rilievo artistico. La sua presenza rappresenta uno degli elementi di maggiore prestigio del concerto e una delle ragioni che hanno favorito l’approdo su Sky Classica di questa produzione. Lunedì 12 ottobre, sempre alle 22.30, sarà proposta la Sinfonia n. 4 di Franz Schubert, ancora sotto la direzione della musicista.

Il rapporto con Sky Classica proseguirà anche a novembre, quando sarà trasmessa la Gran Partita di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguita dai Solisti della Votto. L’ensemble, formato da musicisti del Conservatorio Nicolini specializzati nel repertorio cameristico per fiati, ha proposto il capolavoro mozartiano nel giugno 2026, nella Sala dei Teatini, all’interno della rassegna “Allegro con Brio”, con la direzione affidata a Paolo Rossini.

«È una bella occasione per far conoscere il talento dei nostri studenti e il lavoro del Conservatorio a un pubblico sempre più ampio, anche grazie alla nuova possibilità offerta dallo streaming on demand di Più Classica, che permette di raggiungere gli appassionati in ogni momento», sottolinea il presidente del Nicolini, Massimo Trespidi.

«La trasmissione su Sky rappresenta anche un’importante occasione per far conoscere maggiormente il nostro Teatro Municipale e la meravigliosa Sala dei Teatini: una vetrina per la nostra città e per le sue eccellenze», aggiunge il direttore del Conservatorio Roberto Solci.

Le regie televisive dei concerti sono firmate da Pietro Tagliaferri, docente di clarinetto del Nicolini, che da anni affianca all’attività artistica un interesse specifico per la regia musicale. Il suo lavoro contribuisce a rinnovare il modo di raccontare la musica classica attraverso le immagini, cercando un equilibrio tra la qualità dell’esecuzione e le emozioni che il concerto trasmette.

«Tornare su Sky Classica dopo la messa in onda, lo scorso anno, del concerto dell’Orchestra del Conservatorio Votto in occasione della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa al maestro Donato Renzetti è per me motivo di grande soddisfazione: conferma che il nostro modo di raccontare la musica attraverso le immagini ha saputo coinvolgere il pubblico e ci spinge a rinnovare, anche in questi nuovi appuntamenti, l’equilibrio tra qualità dell’esecuzione ed emozioni trasmesse dal concerto», conclude Tagliaferri.