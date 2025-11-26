Il DJ piacentino Dr Blake tra i protagonisti del Tour Music Fest: “Passione nata da bambino” – AUDIO

Il DJ piacentino Dr Blake tra i protagonisti del contest nazionale Tour Music Fest. Cosimo Mosca, DJ e produttore discografico, propone le sue scelte musicali mixate a Radio Sound nel programma “Dance Anthems” il sabato e la domenica notte dall’una alle due.
La passione per la musica è nata fin da quando ero piccolo, quando ad una festa di compleanno ho visto il DJ che mixava i brani. Da allora la passione non se ne è più andata.
L’artista piacentino si è fatto strada al Tour Music Fest. Su oltre 28000 artisti provenienti da tutta Europa e selezionati durante il tour delle Live Audition che ha toccato ben 13 paesi europei, DR.BLAKE ha raggiunto risultati importanti fino a raggiungere la finale nazionale della manifestazione .
Il Tour Music Fest è un festival internazionale dedicato a cantanti, rapper, band, dj e musicisti emergenti. È una competizione itinerante che offre audizioni, masterclass e finali europee, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti e metterli in contatto con professionisti dell’industria musicale. È noto perché coinvolge giudici di alto livello (come Mogol o artisti internazionali), offre premi formativi e opportunità di carriera, e si svolge in partnership con scuole, etichette e realtà del settore. Ho superato la smart audition, che sarebbe l’audizione a distanza, ho registrato un mixato in formato video e l’ho mandato. Dopo ho affrontato la Live Audition a Bologna.