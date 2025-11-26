Il DJ piacentino Dr Blake tra i protagonisti del Tour Music Fest: “Passione nata da bambino” – AUDIO

Il DJ piacentino Dr Blake tra i protagonisti del contest nazionale Tour Music Fest. Cosimo Mosca, DJ e produttore discografico, propone le sue scelte musicali mixate a Radio Sound nel programma “Dance Anthems” il sabato e la domenica notte dall’una alle due.

La passione per la musica è nata fin da quando ero piccolo, quando ad una festa di compleanno ho visto il DJ che mixava i brani. Da allora la passione non se ne è più andata.

L’artista piacentino si è fatto strada al Tour Music Fest. Su oltre 28000 artisti provenienti da tutta Europa e selezionati durante il tour delle Live Audition che ha toccato ben 13 paesi europei, DR.BLAKE ha raggiunto risultati importanti fino a raggiungere la finale nazionale della manifestazione .

Il Tour Music Fest è un festival internazionale dedicato a cantanti, rapper, band, dj e musicisti emergenti. È una competizione itinerante che offre audizioni, masterclass e finali europee, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti e metterli in contatto con professionisti dell’industria musicale. È noto perché coinvolge giudici di alto livello (come Mogol o artisti internazionali), offre premi formativi e opportunità di carriera, e si svolge in partnership con scuole, etichette e realtà del settore. Ho superato la smart audition, che sarebbe l’audizione a distanza, ho registrato un mixato in formato video e l’ho mandato. Dopo ho affrontato la Live Audition a Bologna.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy