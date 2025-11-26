Volley – Gas Sales Piacenza ancora in trasferta, sabato si gioca a Monza. Simon: “Le qualità per continuare ci sono tutte”

Dopo la bella vittoria con Grottazzolina nella settima giornata di campionato, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in palestra oggi con una doppia seduta di lavoro per preparare la sfida con Vero Volley Monza che si giocherà al OpiquadArena di Monza sabato 29 novembre (ore 20.00 diretta Dazn e VBTV) anticipo dell’ottava giornata del campionato di SuperLega Credem Banca.
Programma settimanale
Martedì: pesi e tecnica; atletica e tecnica
Mercoledì: riposo; atletica e tecnica
Giovedì: pesi e tecnica; atletica e tecnica
Venerdì: Atletica e tecnica; partenza per Monza
Sabato: rifinitura; ottava giornata di andata di Superlega con Vero Volley Monza (OpiquadArena ore 20.00)
Le parole di Simon
“Ci alleniamo bene durante la settimana e siamo in un buon momento, ma soprattutto siamo un buon gruppo. Mi sento bene, gli allenatori mi gestiscono in un modo fantastico, personalmente sto cercando di mettere ancora a posto qualcosina. Come squadra giochiamo bene, speriamo di continuare su questa strada, le qualità per poterlo fare ci sono tutte, possiamo dare fastidio a chiunque.
In squadra ci sono ragazzi giovani, il margine di miglioramento è elevato e lo si capisce in ogni allenamento, il futuro sono loro, io cerco di dare una mano. La testa è già alla prossima partita senza pensare a cosa abbiamo fatto nelle ultime due partite, la gara con Monza sarà fastidiosa ma noi puntiamo a proseguire lungo la strada che abbiamo tracciato”.