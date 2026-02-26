La mamma sviene mentre guida ed esce di strada, il figlio di sei anni prende il telefono e chiede aiuto

Attimi di paura nei pressi di Baselicaduce, vicino a Fiorenzuola, dove una donna è uscita di strada dopo aver accusato un malore mentre era alla guida. In auto con lei il figlio di sei anni, seduto sul seggiolino.
Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe perso conoscenza per alcuni istanti, finendo fuori strada. Il bambino, accortosi che la madre non rispondeva, è riuscito a prendere il telefono e a chiamare il papà, raccontandogli quanto stava accadendo. È stato proprio il padre ad allertare immediatamente i soccorsi.
Poco dopo la donna ha ripreso conoscenza e si è fatta passare il marito al telefono, fornendogli indicazioni precise sul luogo dell’incidente, facilitando così l’intervento dei mezzi di emergenza.
Sul posto è intervenuto il personale del 118. Fortunatamente né la donna né il bambino hanno riportato gravi conseguenze. Dopo le prime valutazioni sanitarie, le loro condizioni sono risultate non preoccupanti.