Casa Comunity Lab: Non solo percorsi medici, in corso il laboratorio “Ritorno al Futuro” con il confronto di anziani e studenti – AUDIO

13 Aprile 2026 Redazione MC Attualità
Casa Comunity Lab
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Casa Comunity Lab, dalla Casa della Salute alla Casa della Comunità della Val Tidone. Barbara Rossi:Benessere a 360° non solo percorsi medici”. Il tema è stato trattato a Volontariato in Onda, la rubrica realizzata da radio Sound e CSV Emilia. 

Comunity Lab

E un progetto di Ausl Piacenza in collaborazione con una lunga serie di partner: SolCo, CSV Emilia – Sede di Piacenza, Eureka, Coopselios, La Ricerca, Ippogrifo, Menteviva e Officine Gutenberg, avviato nel giugno 2024 e che ha già realizzato diverse attività.

Il tema è quello spiega Barbara Rossi referente per Eureka del progettoche riguarda lo spostamento della concezione di una casa della salute affinché diventi una casa della comunità. Il lavoro che si sta facendo è sul concepire il benessere benessere a 360 gradi e che quindi includa anche altre attività che non siano strettamente legate ai percorsi medici. 

E’ in corso il laboratorio “Ritorno al Futuro”.

Il 29 aprile, dalle ore 10, è previsto il gran finale con la presentazione dei lavori, letture in dialetto piacentino e giochi tradizionali con il Ludobus Truccioli Monelli. Presenti gli anziani della CRA, gli studenti e le famiglie.

E’ un laboratorio che vede come protagonisti gli ospiti della CRA Gardenia Melograno di Borgonovo e i ragazzi che frequentano la terza media dell’istituto comprensivo di Borgonovo. Il progetto intergenerazionale è stato composto da cinque incontri con un tema di confronto tra giovani e anziani. 

Il nome Ritorno al futuro, come dal film, ha permesso agli anziani di proiettarsi nel futuro e invece ai giovani di ripercorrere un po’ di passato. In particolare ognuno ha portato le proprie competenze, per vedere come è cambiato il mondo. Infatti c’erano gli anziani che cercavano di indovinare i nuovi slang giovanili e gli studenti che cercavano di indovinare le parole dialettali, che adesso si sono un po’ perse. Tra i temi, uno legato al linguaggio, all’agricoltura, al cambiamento climatico, il tempo libero fino all’uso dello smartphone.

Come è stata la reazione di entrambe le parti?

Si sono divertiti tutti moltissimo. Ci sono stati momenti per per ridere, ma anche di riflessione. Ai cinque incontri ne è stato giunto un sesto. Lo abbiamo fatto perché negli altri appuntamenti era uscito il tema della guerra, quindi è stato inserito un incontro aggiuntivo proprio su questo argomento tornato purtroppo alla ribalta in questo difficile presente. 

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