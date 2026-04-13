Casa Comunity Lab: Non solo percorsi medici, in corso il laboratorio “Ritorno al Futuro” con il confronto di anziani e studenti – AUDIO

Casa Comunity Lab, dalla Casa della Salute alla Casa della Comunità della Val Tidone. Barbara Rossi: “Benessere a 360° non solo percorsi medici”. Il tema è stato trattato a Volontariato in Onda, la rubrica realizzata da radio Sound e CSV Emilia.
Comunity Lab
E un progetto di Ausl Piacenza in collaborazione con una lunga serie di partner: SolCo, CSV Emilia – Sede di Piacenza, Eureka, Coopselios, La Ricerca, Ippogrifo, Menteviva e Officine Gutenberg, avviato nel giugno 2024 e che ha già realizzato diverse attività.
Il tema è quello – spiega Barbara Rossi referente per Eureka del progetto – che riguarda lo spostamento della concezione di una casa della salute affinché diventi una casa della comunità. Il lavoro che si sta facendo è sul concepire il benessere benessere a 360 gradi e che quindi includa anche altre attività che non siano strettamente legate ai percorsi medici.
E’ in corso il laboratorio “Ritorno al Futuro”.
Il 29 aprile, dalle ore 10, è previsto il gran finale con la presentazione dei lavori, letture in dialetto piacentino e giochi tradizionali con il Ludobus Truccioli Monelli. Presenti gli anziani della CRA, gli studenti e le famiglie.
E’ un laboratorio che vede come protagonisti gli ospiti della CRA Gardenia Melograno di Borgonovo e i ragazzi che frequentano la terza media dell’istituto comprensivo di Borgonovo. Il progetto intergenerazionale è stato composto da cinque incontri con un tema di confronto tra giovani e anziani.
Il nome Ritorno al futuro, come dal film, ha permesso agli anziani di proiettarsi nel futuro e invece ai giovani di ripercorrere un po’ di passato. In particolare ognuno ha portato le proprie competenze, per vedere come è cambiato il mondo. Infatti c’erano gli anziani che cercavano di indovinare i nuovi slang giovanili e gli studenti che cercavano di indovinare le parole dialettali, che adesso si sono un po’ perse. Tra i temi, uno legato al linguaggio, all’agricoltura, al cambiamento climatico, il tempo libero fino all’uso dello smartphone.
Come è stata la reazione di entrambe le parti?
Si sono divertiti tutti moltissimo. Ci sono stati momenti per per ridere, ma anche di riflessione. Ai cinque incontri ne è stato giunto un sesto. Lo abbiamo fatto perché negli altri appuntamenti era uscito il tema della guerra, quindi è stato inserito un incontro aggiuntivo proprio su questo argomento tornato purtroppo alla ribalta in questo difficile presente.