Volley, Serie B – Canottieri Ongina non si ferma: espugnata Monza (2-3)

Non si ferma l’ottimo momento della Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni e Fausto Perodi che festeggia la quarta vittoria consecutiva grazie al successo al tie break a Monza contro i giovani talenti del Vero Volley. Contro un avversario parimenti in salute, i gialloneri piacentini sono riusciti a spuntarla al termine di un match equilibrato e dai toni agonistici molto attesi (diversi i cartellini rossi nel corso dell’incontro). Alla riga del totale sono arrivati due punti che permettono alla Canottieri Ongina di scavalcare Cisano e appropriarsi del quarto posto a quota 39 punti, portandosi a -1 dalla Beca Tensped, mentre la piazza d’onore (l’ultima play off) passa da tre a quattro lunghezze ed è occupata dalla Pallavolo Cremonese.
In casa ospite, ancora sugli scudi lo schiacciatore Alex Reyes, autore di 25 punti, in doppia cifra insieme all’altro martello Elio Cormio (13). Avanti 2-0, i piacentini hanno subito la rimonta brianzola dando vita poi a un quarto set da record (36-34 per Monza) e venendo trascinati al tie break, dove senza scoraggiarsi è arrivato il successo in rimonta con il minimo scarto (13-15).
VERO VOLLEY MONZA-CANOTTIERI ONGINA 2-3
(18-25, 20-25, 25-19, 36-34, 13-15)
VERO VOLLEY MONZA: Del Torre 1, Ciampi 11, Bonacchi 3, Alimenti 15, Piva 4, Mapelli 30, Usanza (L), Bonandrini 3, Lagravinese, Sironi, Angilella, Massaroli (L). N.e.: Bonino. All.: Marchetti
CANOTTIERI ONGINA: Cormio 13, Imokhai 7, Battaglia 9, Reyes 25, Cucchi 7, Mandoloni 1, Rosati (L), Mari 5, Boschi, Morchio 2, Ruggeri. N.e.: Paratici, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni