Franzini dopo Sant’Angelo – Piacenza 1-1: “Dopo il gol loro siamo usciti dalla partita” – AUDIO

L’intervista esclusiva di Radio Sound al tecnico biancorosso arriva al termine di una gara combattuta ma ricca di spunti contrastanti, dopo il pareggio ottenuto sul difficile campo del Sant’Angelo. Un risultato che, se da un lato muove la classifica e lascia intravedere qualche segnale positivo, dall’altro porta con sé diverse perplessità legate a una prestazione fatta di poche luci e molte ombre.
Nel corso dell’intervista, l’allenatore ha analizzato con lucidità i momenti chiave del match, soffermandosi sia sugli aspetti che hanno funzionato sia su quelli che invece necessitano di un netto miglioramento. Non sono mancati riferimenti alla tenuta mentale della squadra, alla gestione delle fasi più delicate della partita e alla difficoltà nel mantenere continuità di rendimento per tutti i novanta minuti.
Il tecnico ha inoltre evidenziato come il gruppo stia attraversando una fase di crescita ancora incompleta, sottolineando l’importanza di lavorare con maggiore intensità durante la settimana per correggere errori che, a questo livello, rischiano di costare caro. Tra le note positive, qualche buona trama di gioco e l’atteggiamento mostrato in determinati frangenti, ma resta la consapevolezza che servirà ben altro per affrontare al meglio i prossimi impegni.
Un’analisi sincera e senza filtri, dunque, che fotografa perfettamente lo stato attuale della squadra: in bilico tra il desiderio di fare un salto di qualità e la necessità di trovare ancora equilibrio e solidità.