Fiorenzuola – Terre di Castelli 1-1: un pari che sta stretto ai rossoneri

Il Fiorenzuola di mister Araldi (oggi squalificato, in panchina c’era il secondo Ravanetti) fermato 1-1 al Pavesi da Terre di Castelli in un match in cui i rossoneri avrebbero sicuramente meritato di più. Vantaggio ospite di Zvetkov nel primo tempo e pareggio raggiunto a 5′ dalla fine grazie alla rete di Pinelli.
Le parole di Araldi al termine di Fiorenzuola – Terre di Castelli
A breve l’intervista al mister
Cronaca del match
Primo Tempo (0-1)
9′ occasione Fiorenzuola su una ripartenza, da Macchioni ad Antenucci in area ma la conclusione del 9 viene respinta dal portiere
12′ occasione anche per Terre di Castelli in ripartenza Gigli recupera la sfera a centrocampo e arriva al tiro col mancino dal limite: pallone di poco alto sopra la traversa
13′ episodio dubbio in are di rigore degli ospiti con Mata che finisce a terra: la trattenuta sembra netta ma non è di questo avviso l’arbitro
18′ altro tentativo di Antenucci direttamente da corner va di testa ma non trova lo specchio della porta
21′ ci prova anche Varoli con il mancino dal limite: Gibertini si allunga e devia in corner
25′ ripartenza del Fiorenzuola con Caradonna che arriva al tiro ma spara molto alto sopra la traversa
32′ Tzvetkov porta avanti Terre di Castelli: il numero 9 viene liberato in area di rigore da un pallone alto dalla sinistra e, al volo con il destro, batte Cantoni per il gol dello 0-1
39′ bell’azione del Fiorenzuola che porta Morrone al tiro, pallone deviato in corner dalla difesa
42′ gigantesca opportunità per Mata che riceve da Macchioni e solo davanti a Gibertini gli calcia addosso: grossa occasione persa per pareggiare l’incontro
Finisce il primo tempo con il Fiorenzuola sotto 0-1: Terre di Castelli più brava a sfruttare l’unica occasione da gol creata.
Secondo Tempo (1-1)
46′ fuori Caradonna per Parisi nel Fiorenzuola
49′ gran parata di Gibertini sul tiro dal limite di La Vigna
53′ altra occasione per Antenucci dopo una bella azione sulla destra: destro troppo debole e centrale nessun problema per Gibertini
55′ primo cambio anche per Terre di Castelli: dentro Giordano per Corsi
62′ dentro Postiglioni per Morrone nelle fila del Fiorenzuola
65′ dentro Azzi per Nai Janane per Terre di Castelli
70′ occasione per il Fiorenzuola con Macchioni in area di rigore: tirro a botta sicura respinto dalla difesa a pochi metri dalla porta
71′ dentro l’ex Carrozza per Tzvetkov per la squadra di mister Cattani
72′ cambio per il Fiorenzuola: dentro Pinelli per La Vigna
82′ ultimo cambio: dentro Ogbeifun per Macchioni, tutto per tutto in questo finale nelle fila dei rossoneri
83′ proprio il giovane rossonero sfiora il gol del pareggio con un colpo di testa su cross dalla destra: pallone bloccato da Gibertini
85′ pareggio del Fiorenzuola con Pinelli: gran cross dalla destra di Parisi e stacco di testa imparabile di Pinelli che trova il meritato pareggio
93′ colossale occasione per il Fiorenzuola con Zucchini che su un rimpallo in area, da pochi passi non riesce a mettere dentro il pallone. Si rimane 1-1
I rossoneri ci provano fino alla fine ma non riescono a ribaltare il match: finisce 1-1 al Pavesi con il Fiorenzuola che resta terzo in classifica in attesa del big match di settimana prossima proprio contro la Vianese seconda.
Le Formazioni
FIORENZUOLA (3-5-2): Cantoni, Dellagiovanna, Benedetti, Varoli, Caradonna, Bandaogo, La Vigna, Morrone, Macchioni, Antenucci, Mata. All. Ravanetti
TERRE DI CASTELLI (3-5-2): Gibertini, Gigli, Dembacaj, Vezzani, Zironi, Barbolini, Ceccarelli, Corsi, Nait Janane, Tzvetkov, Esposito. All. Cattani