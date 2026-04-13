Serie B – L’Assigeco perde lo scontro diretto con Treviglio: l’accesso diretto ai playoff si allontana

Al termine di una gara combattuta ed equilibrata, l’UCC Assigeco Piacenza non riesce a tornare alla vittoria nel delicato scontro diretto con Treviglio. Sul parquet del PalaFacchetti i Lupi disputano un buon primo tempo, reagiscono alla fuga dei padroni di casa nel terzo quarto e non demordono nemmeno dopo essere sprofondati sul -13 a tre minuti e mezzo e poco più dal termine, innescando una rimonta fino al -2 ma fermatasi sul più bello, con i biancoverdi che trovano un canestro preziosissimo di Rubbini sigillando poi il successo a cronometro fermo con Restelli.

È una sconfitta che fa ancora più male, in quanto vede allontanarsi in maniera non definitiva ma importante l’accesso diretto alla post-season, e la perdita del vantaggio nel doppio confronto con la formazione lombarda. Non bastano i 33 punti di uno stellare Calbini, i 12 punti di Mazzucchelli e i 10 punti di un positivo Pepper. Per i ragazzi di coach Lottici, alla quinta sconfitta nelle ultime sei uscite, mercoledì sera ci sarà subito la possibilità di pronto riscatto con la sfida casalinga contro Fidenza, ultimo turno infrasettimanale della stagione.

Le parole di coach Lottici

“La squadra ha giocato una buona partita, in certi tratti abbiamo espresso un buon basket grazie a una buona difesa di squadra, in altri siamo stati un po’ approssimativi. Il momento del quarto quarto in cui eravamo riusciti a rientrare ha coinciso poi con una serie di scelte sbagliate in cui non siamo mai riusciti a fare ciò che volevamo. Due canestri pesanti di Restelli hanno scavato un solco, tuttavia non abbiamo mai mollato e siamo riusciti a tornare a -2. Alla fine i dettagli hanno fatto la differenza, e questa sera alcuni episodi non ci hanno favorito”.

TAV Treviglio Brianza Basket – UCC Assigeco Piacenza 86-79

(22-20; 21-24; 21-15; 22-20)

TAV Treviglio Brianza Basket: Michele Rubbini 10 (3/5, 1/5), Marco Restelli 20 (1/2, 4/8), Davide Reati 12 (2/5, 2/5), Celis Taflaj 11 (1/2, 3/5), Aleksandar Marcius 11 (4/7 da due); Theo Anchisi 6 (3/3 da due), Richard Morina 2 (1/2, 0/2), Giacomo Zanetti 5 (2/4 da due), Pietro Agostini 9 (3/5, 0/2). Ne: Andrea Ronchi. Allenatore: Davide Villa (assistenti: Edoardo Gallazzi, Marco Cremaschi).

UCC Assigeco Piacenza: Andrea Mazzucchelli 12 (2/8, 1/2), Lorenzo Calbini 33 (5/11, 6/8), Massimiliano Ferraro 4 (1/1, 0/3), Giovanni Poggi 5 (1/6, 1/5), Simon Anaekwe 4 (2/2 da due); Leonardo Valesin 3 (0/3, 0/3), Martino Criconia 6 (2/6 da tre), Dalton Pepper 10 (5/7, 0/3), Federico Ricci 2 (1/5, 0/3). Ne: Joaquin Sarmiento, Kuot Yak Deng Kuot, Gabriele Cattivelli. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).

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