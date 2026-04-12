Gas Sales Piacenza – Sir Susa Scai Perugia Gara 3 LIVE dalle 18

La Gas Sales Piacenza si gioca l’ultima occasione per riaprire la serie e tenere vivo il sogno scudetto. Al PalaBarton va in scena gara 3, con Perugia avanti 2-0 e a un solo successo dall’accesso alle Finali.
Nonostante la pesante assenza di Mandiraci, i biancorossi hanno dimostrato di poter competere alla pari anche contro la corazzata guidata da coach Angelo Lorenzetti. Una squadra di altissimo livello, che in questa stagione ha già conquistato Supercoppa e Mondiale per Club, potendo contare su campioni del calibro di Giannelli e Semeniuk.
Per Piacenza, però, la sfida di oggi non rappresenta soltanto un dentro o fuori nella corsa al tricolore. In palio c’è anche la possibilità di continuare a inseguire un posto nella prossima Champions League.
Infatti, in caso di passaggio del turno della Lube e di una sconfitta odierna contro la Sir, i biancorossi vedrebbero sfumare l’accesso alla massima competizione europea, con Verona pronta a beneficiare del miglior piazzamento ottenuto in regular season.
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Primo set