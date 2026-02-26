Rovinosa caduta in cantiere, 66enne soccorso in eliambulanza a Rustigazzo

Grave infortunio nel pomeriggio a Rustigazzo, dove un uomo di 66 anni è rimasto seriamente ferito in seguito a una caduta. L’uomo stava lavorando alla ristrutturazione di un’abitazione quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato da un muretto.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Considerata la dinamica dell’incidente e le condizioni del ferito, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’infortunio, il 66enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sono giudicate gravi.

Restano ora da chiarire con esattezza le circostanze che hanno portato alla caduta.

