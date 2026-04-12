I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Sant’Angelo – Piacenza 1-1. “Società, batti un colpo…” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video

L’analisi del giornalista sportivo di Radio Sound

Un pareggio fortunato al termine di una partita che il Piacenza ha giocato solamente nel primo quarto d’ora creando buone occasioni ma poi piano piano è uscita dalla partita. Certo per i biancorossi la gara era una di quelle in cui avevi tutto da perdere. Nessuna chance di classifica, play off di fatto in cassaforte ed un avversario che si giocava la salvezza diretta. Insomma tutte le condizioni per fare male. Franz conferma il tridente con Cabri al posto dell’infortunato Ciuffo, Poledri al posto di Mazzaglia e davanti i soliti noti. L’inizio è biancorosso con lo scatenato Mustacchio a creare superiorità ed occasioni ma la squadra dimostra tutte le lacune viste dall’inizio della stagione, poco palleggio e poca copertura ed in ritardo sulle seconde palle. I barasini capiscono le difficoltà del Piace e provano ad affondare. Martinelli conferma il suo periodo di difficoltà perde un contrasto e da li parte un vantaggio numerico dei padroni di casa che porta Rao a segnare una rete semplice.

Ti aspetti la reazione dei biancorossi ma non c’è. Dalla mezz’ora del primo tempo a tutta la ripresa il Piace non tira mai in porta ed ha la fortuna di rimanere in partita. Poi il gollonzo nel recupero di Ganz che certifica un pari immeritato. Difficile se non impossibile trovare spunti da questa gara, si viaggia fino ai play off a scartamento ridotto con il rischio che se stacchi la spina poi è più difficile riaccenderla.

La chiosa finale, che oggi si sdoppia…

Le chiose finali sono due, la prima nell’ordine degli under da far giocare. In queste partite non sarebbe il caso di rivedere all’opera Pizzi oppure Nicola Trombetta? Hai partite che contano poco ed allora puoi provare i tuoi juniores almeno in qualche spezzone di partita.

La seconda, ci ritorniamo dopo una settimana di sosta, sul silenzio della Società che diventa sempre più pesante. Dalla importante conferma di Putzolu in avanti nessun altro segnale. Evidentemente le difficoltà di trovare una quadra a livello di budget e di scelte per il futuro non è per nulla facile. Il concetto che tra le righe ci è arrivato ossia che si aspetta la fine dei play off per capire in che serie saremo, mi sembra obiettivamente un modo di guadagnare tempo.

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